Insfrán encabezó el Operativo Solidario: "Nuestra política es antropocéntrica"

El Gobernador de Formosa llegó a la localidad de Ibarreta, donde encabezó el operativo que acerca a los distintos distritos las dependencias provinciales y nacionales.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este sábado una nueva edición del Operativo Solidario “Por nuestra gente, todo” en la localidad de Ibarreta.

Este operativo provincial, que se realiza los sábados desde hace 20 años, acerca a los municipios de Formosa las distintas dependencias del estado formoseño y del Nacional.

"Nuestra política es antropocéntrica, va dirigida al hombre y en comunidad. Estamos en contra el individualismo, porque es más fácil de dividir", destacó Insfrán sobre el operativo provincial, ante los presentes en la Escuela 527 de Ibarreta."Los poderosos usan esas herramientas para manejarnos a nosotros", señaló, en referencia a las redes sociales, por lo que instó a "poner los contenidos de nuestros valores culturales". Fue así que alentó: "Para el formoseño nada es difícil, hasta somos capaces de enfrentar las herramientas de los poderosos".

De esta manera, llamó a "formar" a los jóvenes, "porque uno puede distinguir lo que es válido o no". Apuntando contra la oposición, señaló que desde el peronismo forman cuadros, mientras que "otros partidos no hacen esto" ya que "están todo el tiempo en las redes". Y lanzó: "Si no hablo durante tres meses, no se que van a hacer".

Luego, recordó que durante la gestión de Mauricio Macri "todas las obras que empezamos con Cristina (Fernández de Kircnner) nos las paralizaron", añadiendo que en ese contexto que había prometido: "Vamos a ir más lento, pero vamos a avanzar y cumplimos".

En ese sentido, el Gobernador destacó la visita del presidente Alberto Fernández el jueves pasado para la inauguración del Centro de Medicina Nuclear, Presidente Nestor Kirchner, establecimiento al que calificó como "de primera generación" . Y celebró: "Es bueno tener un gobierno que piense como nosotros".

Enumeró las distintas obras del Gobierno provincial en Ibarreta y mencionó las aperturas del Hospital Eva Perón y el Centro de Medicina Nuclear Nestor Kirchner. Finalmente, tras agradecer a los vecinos de Ibarreta, Insfran cerró pidiendo hacer "fuerza para que Argentina salga campeón".

Además de Insfrán, hicieron uso de la palabra el presidente provisional de la Legislatura provincial, Armando Cabrera; el intendente de Ibarreta, Adan Jarzynski; la directora de la Escuela 527, María Aquino, y una vecina de la localidad.

Por último, asistieron al operativo el vicegobernador, Eber Solís; el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez; el de Cultura y Educación, Luis Basterra, entre otros.

Operativo Solidario "Por Nuestra Gente Todo"

En Ibarreta se hicieron presentes dependencias del Ministerio de la Comunidad de Formosa, de Producción y Ambiente; PAMI, ANSES; Instituto Provincial de la Vivienda, Policía de Formosa, Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), Vialidad Provincial, Subsecretaria de Empleo y Caja de Previsión Social.

En la entrada se instaló un trailer del Ministerio de Desarrollo Humano para la realización de mamografías. Por su parte, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo desplegó juegos para enseñar seguridad vial a los niños, a cargo de los cadetes de la Policía de Formosa.

En un salón, dependencias nacionales y provinciales instalaron stands para la entrega de DNI, pasaportes y cédulas de identidad. También se realizaron operativos de vacunación y entrega de semillas, a cargo del PAIPPA, entre otras actividades.En el acto, también se entregó equipamiento para el Hospital de Ibarreta, un camión para esa localidad y otras vecinas; elementos deportivos para escuelas y clubes; título de propiedades, semillas y anteojos para vecinos.