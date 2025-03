La advertencia de Kicillof a Milei por el acuerdo con el FMI: "No hay libertad si entregamos nuestra soberanía"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la decisión del presidente Javier Milei de volver a acudir al FMI. “No hay libertad si le entregamos nuestra soberanía al extranjero”, afirmó. La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el decreto que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo no especifica el monto del crédito, cuánto del mismo será de libre disponibilidad, cuál será el cronograma de desembolsos y cuáles serán los tiempos de la salida del cepo, entre otros.

Al respecto, Kicillof dijo que “la libertad es un valor individual, pero también colectivo. Así como nadie puede decir que se realiza en un pueblo que no se realiza, nadie es libre en una patria que está dependiente y dominada de potencias extranjeras, de intereses foráneos, de organismos multilaterales como el FMI. No hay libertad si le entregamos nuestra soberanía al extranjero”.

En ese sentido, el mandatario recordó al libertador José de San Martín y remarcó que “no alcanza con la libertad e igualdad; hace falta fraternidad, que hoy se llama solidaridad y justicia social”. “El federalismo es fundacional, no es optativo, no está en venta. Nunca vamos a entregar los principios que fundaron nuestra patria”, cerró Kicillof en un acto de inauguración de la Plaza San Martín en La Plata.

Qué dice el DNU de Milei sobre el FMI

El DNU 179/2025 que publicó el gobierno nacional establece en su artículo 1: “Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el PODER EJECUTIVO NACIONAL y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL". El decreto mismo admite que el acuerdo es "a celebrarse" y no incluye ningún anexo con su contenido.

No hubiera podido ser de otra manera, ya que el FMI todavía no anunció la firma de un acuerdo técnico (o Staff Level Agreement), vía habitual para conocer los detalles del programa que luego debe aprobar el directorio del organismo”.

El decreto también reveló que los vencimientos comenzarán tras un período de gracia de cuatro años y seis meses, o sea, a fines de 2029, y que ocurrirán durante un período de diez años, es decir, hasta 2039. También señala, como habían anticipado Javier Milei y Luis Caputo (ministro de Hacienda), que el nuevo crédito incluido en el programa será destinado “a la cancelación de deuda del Tesoro con el Banco Central” y “a vencimientos del acuerdo firmado en 2022 que caigan en los primeros cuatro años posteriores a finalizado el período de gracia de este próximo acuerdo”