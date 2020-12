Florencia Kirchner celebró la votación en el Senado que presidió su mamá, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Con una imagen con distintos tonos de verdes y la inscripción en mayúsculas blancas afirma "ES". Escribió en su cuenta de Instagram: "Abrazo compañeras ¡Es ley! #abortolegalseguroygratuito #argentina".

Antes de la votación, la guionista y realizadora audiovisual había posteado un mensaje similar sobre el debate que se venía en la Cámara Alta: "Que sea", afirmaba. "Es hoy. Podrían llover flores", adelantó.

Según reveló hace un tiempo Cristina Kirchner, su hija fue una de las personas más importantes en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue una de las mujeres que le hicieron cambiar algunas posturas de la expresidenta sobre el tema. Así lo contó la propia CFK.

En su libro Sinceramente, Cristina afirma: "Qué cosa las mujeres argentinas con los pañuelos. Yo antes era una persona que decía ´no soy feminista, soy femenina´. ¡Qué estupidez! No fue solo Florencia la que me hizo cambiar fueron también las pibas del secundario y mis nietas, Helenita y María Emilia, a quienes las imaginé 12 años más tarde".

Siguió así su relato CFK: "Me puse a pensar: dentro de 15 años yo voy a tener 80, voy a ser una vieja; y Helenita va a estar en quinto año, María Emilia va a estar en cuarto de secundaria. Y les van a preguntar las compañeritas: 'Che, ¿qué votó tu abuela?' Y ellas van a contestar: 'Esa vieja votó en contra'. ¡No señor! Eso no me lo voy a permitir. No estoy dispuesta a ser recordada mal por mis nietas". Fue así como justificó el cambio de su voto.

Esa noche de 2018 que el Senado presidido por Gabriela Michetti rechazó la ley de aborto, al votar en el recinto Cristina dijo: "Estamos rechazando sin proponer nada alternativo, la situación va a seguir siendo la misma. Si tuviera la certeza de que votando negativamente no hay más abortos en la Argentina, no tendría ninguna duda en levantar la mano".