Kicillof: “Ficha limpia es una vergüenza y es gravísimo para la democracia”

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al proyecto de Ficha Limpia que tratará el Senado de la Nación este miércoles. “Es una vergüenza y es gravísimo para la democracia”, dijo en declaraciones radiales. Desde las 11.30 de la mañana, el proyecto de Ficha Limpia, que inhabilita las candidaturas a condenados por corrupción en segunda instancia, se debatirá en la Cámara Alta. En La Libertad Avanza (LLA) y el PRO creen tener la mayoría absoluta -37 votos- para aprobar el proyecto que modifica el reglamento electoral. En tanto, Unión por la Patria (UxP) rechazó la iniciativa al remarcar que tiene por objetivo la “proscripción” de una posible candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Da asco el manejo que tratan de hacer con causas judiciales”, dijo el mandatario sobre el tema. En diálogo con Radio 10, también se refirió al poder Judicial, “y a los sectores dentro del poder Judicial que actúan como partido político” y que hicieron que “las causas contra Cristina fueran todas a parar en un teórico sorteo al juez Bonadío y llegaban a fallos absolutamente infundados”. Y cerró: “Ahora lo que quieren es utilizar esos fallos para impedir que Cristina pueda presentarse a elecciones. Es un hecho de proscripción de nuevo que rechazo y repudio”.

Cómo fue la trastienda de Ficha Limpia

En la reunión de labor parlamentaria del martes por la tarde, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, los jefes de bloque pactaron ratificar la orden del día que se había acordado hace dos semanas. Voces del oficialismo confiaron a El Destape que “tienen el quórum y los votos para sacar Ficha Limpia”, que será el último ítem en tratarse. LLA cree que tiene alineados a los bloques de la oposición que no son el interbloque de Unión por la Patria. El camino al recinto del proyecto comenzó a allanarse cuando el santacruceño José María Carambia anunció que “él y su compañera de bloque Natalia Gadano iban a votar a favor”.

Sin embargo, también circularon versiones de que se podía caer, ya que se especulaba con que LLA no quería darle un elemento que podría ser explotado por la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato, una de las principales promotoras del proyecto; en momentos que se postula como candidata a legisladora porteña. La frase se le atribuyó al jefe de la bancada oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche, aunque éste lo negó.

Tras la reunión de labor parlamentaria, Villarruel realizó un posteo dirigido a "los operadores mediáticos y a la casta". "Mañana se votarán varias cuestiones, entre ellas Ficha Limpia. La Constitución Nacional es bien clara, art 77: '… Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras'. Es decir sólo votan los senadores, yo no estoy habilitada para votar ni desempatar", puntualizó la titular del Senado. "Agradecería ser exactos y no esgrimir argumentos que confunden y evitan que todos veamos el Principio de Revelación", cerró. La vice intentó rechazar versiones periodísticas que le atribuían una negativa a posponer la sesión para que la sanción de Ficha Limpia no sea insumo de campaña para Lospennato.

El peronismo rechaza el proyecto de Ficha Limpia, ya que señala que tiene por objetivo final la "proscripción" de una eventual candidatura nacional de Cristina Kirchner. La ex mandataria está condenada por seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

La Corte Suprema tiene que resolver sobre el recurso de queja que Cristina Kirchner presentó ante el máximo tribunal. Uno de sus integrantes, Ricardo Lorenzetti, adelantó que el fallo estará antes de las elecciones legislativas de 2025. La titular del Partido Justicialista nacional pidió la recusación del cortesano. Por lo pronto, la ex mandataria es señalada como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, con lo que no la afectaría la sanción de esta norma.