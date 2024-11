El PRO y LLA se lanzan al recinto con Ficha Limpia, sin quórum ni aprobación garantizadas Al oficialismo y su principal socio, e impulsor del proyecto, no les dan los números la Cámara de Diputados. La oposición más afín no puede soslayar que todavía no hay presupuesto para el año entrante. El peronismo y la izquierda van por el rechazo.