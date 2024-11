Javier Milei lleva al límite al Congreso y los gobernadores por el Presupuesto 2025

El gobierno de Javier Milei ordenó bajar la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados este martes, dejando al Presupuesto 2025 con dos caminos: una nueva prórroga o que se convoque a sesiones extraordinarias. Esto último depende de la decisión del Presidente. Así, el mandatario rehuyó a la negociación con los gobernadores, que exigen más recursos, y los amenaza con un presupuesto atrasado, que forzaría a profundizar todavía más el ajuste de la Casa Rosada.

Pasadas las 14, el titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, José Luís Espert, oficializó la suspensión del plenario de comisiones. "Tras dos meses de intenso trabajo en la Comisión (...) no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero", sostuvo el liberal bonaerense, que, en la reunión de la semana pasada, expresó que la intención del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) era que se aprobara el presupuesto redactado por el Ejecutivo.

La negociación del presupuesto tenía como principal traba la disconformidad de los gobernadores del lote de los ex dialoguistas con lo que lo le daba la Rosada a las provincias. Exigían a través de sus bloques y otros con pedidos similares, por el financiamiento universitario, la actualización previsional, cajas previsionales, fondos por el transporte, entre otros puntos.

El malestar llegó a tal punto de que se evaluó acompañar el dictamen que planeó el bloque de Encuentro Federal y que iba a mutar en una disidencia en el dictamen de mayoría.

La jornada tiene un cronograma de reuniones de los bloques del ex dialoguismo, Encuentro Federal, Democracia para Todos, PRO y Unión Cívica Radical (UCR), por lo que pocos se expresaron sobre la suspensión de la comisión. "Esto demuestra que no quieren el presupuesto y si lo quieren, que sea el de ellos", comentaron en off the record desde la bancada que preside Rodrigo De Loredo.

Algo similar a lo que expresaron los ex compañeros de bancada que integran el bloque Democracia para Todos. "El Gobierno no quiere Presupuesto 2025, nunca lo quiso. Se siente más cómodo sin una ley sancionada por el Congreso y sin el control parlamentario. La reconducción del Presupuesto 2023 da vía libre a un ajuste aún más insensible", señaló a través de sus redes el jefe del bloque, Pablo Juliano.

Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, opinó que "el mundo ideal para Milei era no tener ley de presupuesto para tener una enorme discrecionalidad en materia presupuestaria y tener vigente el DNU 846/2024, que es le permite hacer lo que quiera con la deuda externa, inclusive yendo en contra de los requisitos que impone el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera respecto a los plazos, a los montos y a los intereses que se pagan de la deuda".

El peronismo tiene listo un dictamen de minoría del presupuesto y las intenciones de meter el DNU 846, de ingreso fallido en la sesión que se cayó la semana pasada, pero no generó entusiasmo entre los otros bloques de la oposición y un rechazo total en la Casa Rosada. Incluso, se mencionó la posibilidad de reflotar la ley de Alquileres, derogada por Milei. Al margen de estar estas acciones como opciones, en el peronismo descreen que un enojo de los "dialoguistas" los lleve a acompañar estas iniciativas."No les creemos a los enojados",comentaron desde Unión por la Patria.

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que la decisión de bajar la comisión fue tomada entre el asesor Presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Espert. La de hoy era la última fecha, para poder sesionar el jueves. Reglamentariamente, el año legislativo termina el último día de noviembre, a menos que se pidan extraordinarias. De no haber tratamiento o aprobación del presupuesto, se continuaría con el actual: es decir, el del 2023, aprobado en 2022.

Desde la Casa Rosada, afirmaron a este medio que "los gobernadores estaban pidiendo más de lo que tenemos". Para ser más precisos, 3.700 millones de dólares. "Si lo dabamos por muerto, lo habríamos hecho hoy. Con acuerdo, hay extraordinarias. Sin consenso, no habrá”, sintetizaron desde el Ejecutivo.

Las versiones de un posible llamado a extraordinarias se alimentaron con el anuncio del Gobierno nacional de enviar un proyecto para eliminar las PASO, item que formaba parte de la primera versión de la ley Bases, pero que no encontró eco en los entonces "dialoguistas". En la Rosada reconocen que el proyecto que forma parte del paquete denominado "reforma política" es una cuestión a negociar. También la obra pública, reclamo insistente de los gobernadores, alarmados porque Milei rechaza destinar financiamiento a estas partidas, que forman gran parte de los 37.000 millones.

Mañana, la Cámara se reunirá para sesionar por tres proyectos impulsados por el PRO, entre ellos, el de Ficha Limpia. Al margen de esto, la reunión de la Cámara Baja traerá las repercusiones de la negociación del presupuesto.