Hamilton consigue la primera pole para Ferrari en la carrera sprint de China

El Ferrari del piloto británico Lewis Hamilton avanza durante la prueba de clasificación para el sprint en el Gran Premio de China de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Shanghái, China.

Lewis Hamilton batió el récord de vuelta del circuito de Shanghái en su camino hacia una impresionante primera pole position para Ferrari en China el viernes, seguido por el vigente campeón, el Red Bull de Max Verstappen.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno dio una vuelta de un minuto y 30,849 segundos en su segundo fin de semana de carrera con el equipo italiano. El ganador del año pasado, Verstappen, fue apenas 0,018 más lento en la primera clasificación sprint de la temporada.

Oscar Piastri, de McLaren, fue tercero; Charles Leclerc, de Ferrari, cuarto; George Russell, de Mercedes, quinto; y Lando Norris, de McLaren, líder del campeonato, sexto.

El desempeño del Ferrari supuso un gran avance para Hamilton, cuya llegada a Maranello en enero provocó una gran expectación, pero que solo pudo ser décimo en la carrera inaugural de la temporada en Australia el pasado fin de semana.

"No esperaba ese resultado, pero estoy muy feliz y orgulloso", dijo el británico de 40 años, que tiene un récord de 104 poles en su carrera regular, pero ninguna desde 2023. "La última carrera fue un desastre para nosotros y sabíamos que el auto tenía más rendimiento, pero no fuimos capaces de sacarlo. Estoy un poco sorprendido".

Su reacción inicial por radio al saber que había conseguido la pole fue: "¿En serio? Jajaja. Un trabajo estupendo". El anterior récord de vuelta en circuito de 1:31.095 lo estableció el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel en un Ferrari en la clasificación de 2018.

Verstappen dijo que el segundo puesto es un impulso para la moral del equipo, aunque cree que será difícil mantener a los McLaren detrás. "Estoy muy contento. En los entrenamientos estuvimos bastante lejos, así que estoy muy contento de estar en la primera fila", afirmó.

Norris, el más rápido en la única sesión de entrenamientos del fin de semana y ganador en Australia, parecía en camino a marcar el mejor tiempo, pero cometió un error y tuvo que abortar su vuelta.

"Bloqueé en la última curva. Ahora hemos tenido un poco más de problemas, simplemente no hemos sido lo bastante rápidos. He tenido muchos problemas con el auto", comentó. "Cuando sopla el viento, tenemos muchas más dificultades (...) Creo que el auto sigue siendo bueno y está en una buena ventana. Quizás no lo suficientemente bueno para la pole, pero podemos avanzar".

Hamilton ha ganado un récord de seis veces en China, pero la pole de la carrera sprint del viernes solo se aplica a la carrera de 100 kilómetros del sábado, que otorga puntos, y la clasificación del domingo es independiente. El ganador de la carrera de velocidad recibirá ocho puntos y los ocho primeros obtendrán puntos.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)