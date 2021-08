Cafiero respaldó el pedido de expulsión de Fernando Iglesias del Congreso

El jefe de Gabinete de la Nación apoyó las denuncias contra el diputado de Juntos por el Cambio por sus dichos misóginos contra la actriz Florencia Pena.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, respaldó las denuncias contra el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, por sus dichos misóginos contra la actriz Florencia Peña.

"El daño que van haciendo es inconmensurable y nadie pide disculpas", aseguró Cafiero en diálogo con el programa Mañana Sylvestre, que conduce Gustavo Sylvestre por Radio 10.

"Es muy canallesca la situación que se está viviendo", agregó el funcionario nacional. Y por otra parte el jefe de ministros deslizó que la Cámara baja podría aplicarle "algún tipo de sanción".

Hay un pedido de expulsión para el legislador del PRO por parte de las diputadas del Frente de Todos, acción que recibió amplio respaldo de figuras de distintos ámbitos. Pero también sobre la denuncia penal que Florencia Peña anunció que presentará.

"Yo seguí con atención las denuncias que hizo la diputada Gabriela Cerrutti y la verdad es que me parecen adecuadas. Hay que evaluar qué tipo de comportamiento tiene que tener un diputado, una diputada. Yo no sé cuáles son los mecanismos internos, pero me parece que sí cabría ahí algún tipo de sanción", afirmó Cafiero.

"Todo lo que salió forma parte de este discurso del odio, de angustiar a los que están enojados", sostuvo sobre las repercusiones de las visitas de la actriz a la Quinta de Olivos. "La misma realidad después va desmintiendo esta noticia falsa", indicó.

Cafiero aclaró que "se planteaba cualquier cuestión respecto a los ingresos y todos saben bien que en la Quinta trabajan más de 100 personas" y fustigó a los dirigente de la oposición que siguieron el tema para hacer campaña electoral.

"Este discurso del odio con una carga de misoginia forma parte de estas derechas reaccionarias, antidemocráticas, que están surgiendo alrededor del mundo y tienen ahora una expresión en Argentina", alertó. "Si este es el debate político que propone la oposición, va a ser un debate político muy pobre", remarcó.