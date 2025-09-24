Kicillof condenó el triple femicidio y apuntó contra el narcotráfico: "Todas las formas de la violencia machista"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, condenó este miércoles el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), desaparecidas la semana pasada en La Matanza y cuyos cuerpos se encontraron este miércoles en Florencio Varela.

"Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA", expresó Kicillof en su cuenta de X.

Luego, Kicillof agregó: "Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune".

La conferencia de prensa de PBA

Más temprano este miércoles, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había dado una conferencia de prensa para anunciar que los cuerpos encontrados en Florencio Varela eran de las tres chicas desaparecidas en La Matanza. "Hay secreto de sumario" dijo el funcionario desde la sede de Puente 12, La Matanza, y agregó que “se investiga una red narco internacional. Esto fue una venganza”.

Además, afirmó que hay "4 detenidos" y que pedirán la pena máxima por “homicidio agravado". "Es una organización transnacional de narcotráfico", reiteró el titular de Seguridad y contó que "es una organización con comando operacional en un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí opera y tiene puntos de ventas en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires".

"Las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y 12 de la noche”, detalló Alonso, quien explicó que están "muy avanzados" en "dar con los autores intelectuales y materiales". El funcionario contó que las mujeres trabajaban en la zona de Flores, que habían conocido "a los criminales", pero que "algo pasó" que derivó "en una venganza y en las asesinatos".