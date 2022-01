Cristina Kirchner salió al cruce de una lamentable tapa de Noticias

La actual vicepresidenta salió al cruce de los dichos de la revista Noticias sobre su actualidad en el sur.

Una vez más, Cristina Kirchner tuvo que salir a defenderse de un ataque mediático. Esta vez, la ex presidenta salió al cruce de la editorial perfil, principalmente a la revista "Noticias", por una vil tapa que la tiene como protagonista.

En sus redes sociales, Cristina Kirchner publicó la foto de la tapa del magazine en el cual sostiene: "Fontevecchia y Noticias: fobia a CFK y blindados de la verdad". El mensaje hace referencia a la última tapa del semanario en la cual se la puede ver a ella en la puerta de su casa bajo el título "El refugio blindado de Cristina" y en el que se hace referencia, supuestamente, a que "no recibe a nadie, no se saca fotos y tiene un custodio kickboxer".

No obstante, en su defensa, la ex presidenta también tomó el mensaje de un usuario (con el que se sacó la foto) que mostró la realidad de lo que fue la operación de Noticias contra Cristina Kirchner. "Ni fobia a las fotos, ni casa blindada. El que está a su lado en la imagen completa soy yo: cuando se enteró qe estaba frente a su casa, me hizo pasar y nos sacamos esta foto que es la tapa (a medias) de Noticias".