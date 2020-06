La confesión de un ex ministro de Macri: "Quizás el error nuestro sea mirar mucho las leyes"

Ricardo Buryaile, Diputado Nacional por Formosa y ex ministro de Agroindustria se refirió al anuncio de la intervención y expropiación de Vicentin y atacó al peronismo por querer rescatar a una empresa que está en la quiebra y que mantiene su mayor deuda con el Estado.

En diálogo con Radio Delta, el ex funcionario macrista, uno de los protagonistas de la quita total de retenciones a los productos agrícolas a tan solo días de comenzado el gobierno anterior, consignó que “a través de esta empresa no vamos a tener soberanía alimentaria”.

En tono polémico, el dirigente cambiemita definió: "Esto es el peronismo, en sus distintas facetas. La faceta hoy con tinte kirchnerista y en su momento con tinte menemista. Es el peronismo. No lo tomen como algo peyorativo. El primer error es creer que no se van a animar a algo". Como si fuera poco, añadió: "No importan las leyes, son lo de menos. Y quizás el error nuestro será mirar mucho las leyes, ¿no? ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si Macri decidía que C5N era estatal?"

El Gobierno de Cambiemos quedó en el ojo de la tormenta tras la revelación de varios casos de espionaje ilegal contra periodistas, dirigentes opositores y hasta de dirigentes del propio oficialismo, que hasta la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció.

Como si fuera poco, una de las polémicas en la gestión de Macri fue el evidente intento de ahogo financiero a todo el grupo Indalo, dueño de C5N, con sus dueños presos. El conglomerado de medios crítico de la anterior gestión estuvo al borde de la quiebra y la Justicia no le permitía liberar fondos para el pago de sueldos de sus empleados, entre otras maniobras.

Y agregó: “El problema que nosotros tenemos es que tenemos que decidir si vivimos con las reglas del mundo capitalista o no”.

"Veía a Alberto Fernández, yo no veía a Chávez. Veía a un tipo con poca convicción anunciando lo que anunció. Lo de la soberanía alimentaria es como la soberanía monetaria con Ciccone", sostuvo el dirigente radical.

El ex funcionario nacional consideró que la decisión del Gobierno "desde el punto de vista institucional no es buena" y se preguntó: "Desde el punto de vista económico, ¿cómo le va a caer esto a los acreedores externos?".

"No importan las leyes: son lo de menos. Quizás el error nuestro es mirar demasiado las leyes", agregó. Buryaile remarcó que el "problema" que tiene la Argentina "es decidir si vive con las reglas del mundo capitalista o no". "Si Argentina está como está, tiene que analizar qué cosas hizo mal. Evidentemente, no la venimos haciendo muy bien", concluyó.