Alberto Fernández comparó el salvataje a Clarín con el rescate a Vicentin: "Siento que me toman de estúpido"

El presidente Alberto Fernández comparó la situación de la empresa Vicentin con aquella que padeció el grupo Clarín cuando fue salvada por el Estado de caer en manos extranjeras en 2002. La analogía sirve para explicar cómo el grupo de medios que hoy opera contra la estatización pidió ser salvado de quedar en manos extranjeras.

"Recuerdo que corría el año 2001 y algunos estaban preocupadísimos por la extranjerización de los medios de comunicación y sacaron una ley de Bienes Culturales para preservar que los bienes culturales, que básicamente eran los diarios y revistas, no tengan capitales extranjeros", afirmó el Presidente.

Luego el jefe de Estado reflexionó: "Ahora resulta que es una cuestión de soberanía que los bienes culturales estén en manos de capitales nacionales y la producción de alimentos no es una cuestión de soberanía. Yo no entiendo cuando dicen esas cosas, siento que me toman de estúpido".

Acerca del manejo de Vicentin por parte del Estado, el mandatario explicó que la primera propuesta es pedir al juez la intervención judicial para que en la vía del concurso, a través de tres personas, se lleve adelante de la conducción de la empresa para rescatarla. "Si el juez nos dice que no entonces estaremos obligados a la expropiación", afirmó el jefe de Estado.