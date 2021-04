Beneficios para los ex combatientes en el aniversario de Malvinas

Luego de un año y medio de gestión en el que volvió a llevar el reclamo argentino de soberanía a los foros internacionales, el Gobierno decidió conmemorar este 2 de abril con el envío al Congreso de tres proyectos de ley con beneficios para los ex combatientes de Malvinas. "Debemos avanzar rápidamente en poner esos héroes en el lugar que les corresponde", sostuvo el presidente Alberto Fernández en una reunión virtual del Consejo Nacional que lo asesora sobre todo lo relacionado a las islas, una creación de su gestión. Debido a la pandemia, quedó frustrada la tradicional vigilia en Río Grande y el Presidente hizo los anuncios el miércoles desde Olivos. "Al contrario que el gobierno de Mauricio Macri, apuntamos a seguir trabajando para construir políticas de Estado que permitan generar estrategias de mediano y largo plazo para terminar con el colonialismo en Malvinas", explicó Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a Malvinas.

En esta ocasión, el Gobierno quiso poner en el centro del aniversario a los ex combatientes con tres iniciativas que enviará al Congreso. Una es el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, que garantiza el derecho a la salud de todos los ex combatientes y de sus familias, contemplando especialmente las patologías que sufren quienes participaron del conflicto bélico. El segundo establece los veteranos la eximición del pago de peajes en autopistas y rutas nacionales. El tercero crea un régimen especial jubilatorio para los ex combatientes civiles. Es decir, los ex conscriptos que fueron a Malvinas.

Este régimen ya fue aprobado por unanimidad por el Congreso a fines de 2016 e, insólitamente, vetado luego por Macri. El sistema prevé la posibilidad de una jubilación anticipada y un haber garantizado de dos jubilaciones mínimas, punto que tenía en cuenta cuánto les costó a muchos ex combatientes reinsertarse en el mercado laboral y conseguir un trabajo formal que les asegurara los aportes jubilatorios. Para Macri este punto era el intolerable porque aseguraba un haber para los veteranos que posiblemente no se correspondiera con los aportes realizados en su vida laboral. Justamente, por eso se trata de un régimen especial. Esperan que esta vez se pueda poner en marcha sin más contratiempos.

El Presidente explicó que los proyectos apuntaban a hacerles más fácil la vida a los ex combatientes a los que llamó ¨héroes" en repetidas ocasiones. “Quiero que trabajemos mucho para que la Argentina todos los días reivindique los derechos soberanos sobre esas tierras. El día que nosotros recuperemos esas islas entonces tendrán definitivamente sentido las vidas que se perdieron allí”, remarcó Fernández en el acto virtual en el que estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá y Filmus. "Desde el 10 de diciembre de 2020 hemos colocado en un lugar central la reivindicación de la causa Malvinas y hemos puesto especial énfasis en defender los recursos naturales del Atlántico Sur que usurpan los británicos y que son de los 45 millones de argentinos", sostuvo Filmus a El Destape sobre la políticas llevadas adelante por el Gobierno respecto al archipiélago.

Teatro de Operaciones

El Gobierno debió salir a desmentir una nota publicada en el portal Infobae acerca de que buscaría dar "un golpe de efecto" rompiendo los acuerdos de Madrid de 1990 por los que Argentina y el Reino Unido reanudaron sus relaciones diplomáticas. También el entendimiento bilateral firmado el 13 de septiembre de 2016 conocido como Foradori-Duncan -por los nombres de los dos vicecancilleres- por el que el gobierno de Macri cedía a muchas de las históricas aspiraciones británicas en el Atlántico Sur. "Absolutamente falsas", calificó la Cancillería en un comunicado esas afirmaciones. Por un lado, el acuerdo Foradori-Duncan nunca llegó a tener consecuencias concretas porque se trató sólo de una carta de intenciones. En cambio, desconocer los acuerdos de Madrid de hace 30 años sería un rompimiento de las relaciones bilaterales, algo que nunca estuvo en la agenda oficial. "El Gobierno sigue con la política de Estado de grandes consensos convalidada por el Congreso”, informó la Cancillería.

En el Gobierno adjudicaban la información de la nota a sectores diplomáticos interesados en generarle problemas internacionales a la Argentina. Es algo que no está en el ánimo de la Casa Rosada más allá de la renovada ofensiva por volver a llevar el tema Malvinas a los foros internacionales como es el caso del Comité de Descolonización de la ONU, el Grupo 77 más China y el Mercosur, donde obtuvo contundentes declaraciones de apoyo. El último entredicho con el Reino Unido fue dos semanas atrás, cuando el premier Boris Johnson confirmó que mantendrá la fuerte presencia militar en las islas. “El Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional que promueve el fin del colonialismo en el mundo”, le respondieron desde la Cancillería argentina.

Derechos Humanos

En coincidencia con el 39 aniversario de la recuperación de las islas se lanzará la campaña "Yo también hablo", que apunta a que los ex conscriptos que hayan sufrido torturas por parte de sus superiores durante la guerra se presenten a dar su testimonio. El acto de presentación se hará en la plaza Malvinas de La Plata y participará el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) y miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). "Si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencia y torturas por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo", propone la campaña. Hasta ahora hay cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas procesados por estas violaciones a los derechos humanos en una causa que tramita en justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego. En tanto, hay otros seis que deben prestar declaración indagatoria.

Habrá actos y vigilias en varias provincias por el 2 de abril. La conmemoración central comenzará a las 9 en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, con la participación de Solá, Filmus y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.