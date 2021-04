Esteban Bullrich explicó que tiene Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, publicó un comunicado en el que contó cuál es la enfermedad que padece. Después de hacerse estudios y consultar con profesionales de la salud, el legislador explicó que tiene Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Hace tiempo que Bullrich tenía dificultades para hacer sus intervenciones durante las sesiones en el Senado de la Nación. En su momento, el senador había dicho que "el stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria". Sin embargo, ahora los médicos pudieron verificar que tiene ELA.

"Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador", comenzó diciendo el legislador de Juntos por el Cambio y reveló su diagnóstico definitivo. Según explicó Bullrich en el comunicado, la ELA es una enfermedad compleja, difícil de diagnosticar, pero existen tratamientos que pueden atenuar los síntomas. Por este motivo, no le afectará su trabajo y podrá seguir ejerciendo como Senador.

"No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", admitió Bullrich y afirmó que tiene "un compromiso asumido con los bonaerenses y los argentinos que no se modifica por este diagnóstico".

"Soy parte de algo mucho más grande que yo y mi vocación de servicio está intacta", aseguró el legislador, aunque marcó cómo importante que, a partir de ahora, tendrá que sumar una prioridad más en su vida que es su estado de salud. Asimismo, reconoció que a partir de ahora "parte de su trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA".

Finalmente, el senador cerró su texto agradeciendo por el apoyo y las oraciones en su nombre. "Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y hacerlas mejor", siguió diciendo Bullrich y finalizó diciendo que se enfrentará a esta nueva etapa de su vida "con la misma fuerza que todas las otras": "Vivir, también, se trata de darle para adelante".