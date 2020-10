El procesado fiscal Carlos Stornelli aseguró que "no" tiene miedo de ir preso, una pregunta que el periodista de Clarín, también procesado, Daniel Santoro, eludió responder. Ambos están al borde del juicio oral en la primera megacausa de espionaje ilegal perpetrado durante el macrismo, la conocida como D'Alessiogate.

Para Stornelli, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a quien definió tangencialmente como "muchachito de la militancia" y "soldadito", decidió cerrar la instrucción y dejarlo al borde del juicio oral "motivado" por su intención de "ascender" en el Poder Judicial. El fiscal analizó que en el fallo "se mezcla todo con todo, se utilizan pruebas falsamente, datos que no están en el expediente, donde se hacen meras conjeturas sobre cosas que no sucedieron", más allá de que el documento judicial, de más de 1.100 páginas, incluye capturas de chat, fotografías y una enorme cantidad de evidencias.

Nuevamente, insistió en que es una causa armada pese a que la Justicia desestimó la llamada Operación Puf, en la que Stornelli es querellante. Consultado sobre si tiene miedo de ir preso, lanzó un breve "no". Una pregunta que Santoro eludió.

El periodista de Clarín contó que "el año pasado, cuando me procesó por primera vez, me preocupé pero ahora creo que de lo único que le falta acusarme es del asesinato de Kennedy". También habló de la existencia de errores y dijo no conocer ni haber visto nunca a las personas involucradas en la causa.

Ramos Padilla "inventa cosas, que yo me reuní con (el fiscal Juan Ignacio) Bidone, (Marcelo) D'Alessio. Jamás nos reunimos los tres, lo deduce de un chat que manda D'Alessio a no me acuerdo quién. No se de dónde saca para meterme en un espionaje ilegal", dijo. "D'Alessio usaba nuestro nombre para extorsionar personas", agregó en una entrevista con Luis Majul.

Santoro intentó analizar que "lo grave de esto es el precedente. Nos están esmerilando en los medios de comunicación kirchnerista" y aseguró que el trasfondo de la investigación apunta a "criminalizar el periodismo porque está generando miedo en los periodistas, en los fiscales y jueces. Nadie quiere investigar. Yo no me voy a callar. Buscan asustarnos y buscan callarnos".

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió este miércoles los procesamientos al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, al fiscal federal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y dio por cerrada la investigación, por lo cual estos imputados quedaron a un paso del juicio oral.

El magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D'Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.

Además de Stornelli, D'Alessio y Santoro, la ampliación del procesamiento abarca a Rolando Hugo Barreiro, Juan Ignacio Bidone, Daniel Pedro Santoro, Pablo Gonzalo Pinamonti, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, Carlos Alberto Liñani, Eduardo Ariel Menchi y Mariano Díaz Strunz.

En relación al fiscal Stornelli, el juez de Dolores ordenó retenerle el pasaporte y le impuso una caución real por diez millones de pesos que deberá cumplimentar en el juzgado en los próximos tres días. Ramos Padilla amplió el procesamientos a Stornelli por presunta "extorsión en grado de tentativa" cometido en el marco de una "asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal" contraria a la ley 25520 de Inteligencia.

En cuanto al periodista Santoro, se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y "realización de acciones de inteligencia prohibidas", según el fallo. Ramos Padilla amplió además procesamientos a D'Alessio, detenido en la causa, Rolando Barreiro, el suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone y Pablo Pinamonti.