Rossi: "Macri es el responsable del espionaje de los familiares del ARA San Juan"

El titular de la AFI repudió el fallo de Comodoro Py y afirmó que es "imposible creer" que los familiares de los tripulantes del submarino hundido "pudiesen ser un grupo que pudiese atentar contra la seguridad nacional o presidencial".

El interventor de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Agustín Rossi, repudió el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri por la causa del presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Estoy absolutamente convencido que en la causa del espionaje de los familiares del ARA San Juan, la responsablidad de indubitable es Macri" afirmó Rossi en diálogo con El Destape Radio y añadió: "La información que se produjo del espionaje era usada por el ex presidente para sus reuniones con los familiares del ARA San Juan"

Según afirmó el titular de la AFI, el fallo firmado en los Tribunales de Comodoro Py "engloba" al espionaje en el marco de la "seguridad de la Nación". En ese marco, explicó que “como era harto evidente que no podían negar que se hizo espionaje, metieron esa acción dentro de la legalidad, escudandose en la seguridad presidencial"

En ese sentido, afirmó que es "imposible creer" que los familiares de los tripulantes del submarino hundido "pudiesen ser un grupo que pudiese atentar contra la seguridad nacional o presidencial", que era "un colectivo vulnerable desde lo psicológico".

"Eran mujeres jóvenes que habían perdido a sus esposos, padres que habían perdido a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres", anumeró, señalando que fue "profundamente inhumano, porque que el estado tendría que contenerlos no espiarlos". Consultado sobre qué debería suceder para que este hecho no vuelva a ocurrir, Rossi sentenció: "No tiene que ganar Cambiemos". Y profundizó: "Hay una mirada que han tenido para trabajar en las agencias de Inteligencia, que están más predispuestas al espionaje que a producir inteligencia estratégica nacional que resguarde la seguridad del pais"

"No por nada Macri, cuando asumió en 2015, tuvo que ser desprocesado por el espionaje que hizo cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", recordó y advirtió que de las causas que se llevaron que se llevaron contra el ex presidente "la única que está vigente es la de la Gestapo macrista, que todavía no llegó a Comodoro Py". En ese sentido, deslizó: "En el caso que llegue a Comodoro Py, ya sabemos lo que pasa cuando llega una causa que afecta a Macri o a los funcionarios ligados a él: en general no tienen resolución favorable".

Por último, cuestionó que dirigentes del Pro, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o la diputada nacional María Eugenia Vidal, a los que el ex presidente espió, festejen el sobreseimiento, "demuestra el enorme liderazgo de Macri en Cambiemos".