Una de las espiadas por la AFI macrista: "Indagaron en mis cuentas bancarias"

La presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, una de las personas espiadas por la AFI durante la gestión anterior dio detalles: "En mi caso indagaron en mis cuentas bancarias, con qué personas estoy relacionada en los bancos y si hay cotitulares de mis cuentas".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107 .3/AM 1050), Busaniche explicó: "No me sorprendió ser espiada por la AFI. Lo teníamos digerido por cómo se dieron las cosas en la reunión de OMC en 2017". "La acreditación al evento no se hizo acá, se hizo en Ginebra. Y muchas organizaciones recibieron un mes antes que no se les iba a permitir. Hubo una lista negra, incluso algunas fueron deportadas".

En ese sentido, afirmó: "Para hacer esa lista negra nosotros sabíamos que habían hecho inteligencia ilegal. Ahora tenemos pruebas. Cuando esto trámite en la Justicia tendremos acceso a todo por la Ley de Víctimas. Hay que terminar con el uso espúreo de los servicios de inteligencia. En Twitter hay muchos justificadores seriales. Nosotros hemos criticado la inteligencia ilegal la haga quien la haga".

"En nuestro caso nada se encuentra en Google, como dijo Pablo Sirvén ayer. Hay teléfonos de mi familia, de mis vecinos, de direcciones anteriores, aparece mi madre, información del registro automotor, de la propiedad. Cruzaron datos con Renaper, Anses, y también mis opiniones políticas en temas claves. Los datos familiares, de mis vecinos, mis cuentas bancarias, no son datos públicos, son reconstruidos por otras vías".

Asimismo, subrayó: "Hubo un fracaso rotundo de toda la cadena de controles que tienen que tener los servicios de inteligencia. Falló la Bicameral de Inteligencia, falló la Justicia. Falla la Agencia de Protección de Datos Personales. Nosotros hicimos una presentación a través del CELS".

"Cuando a la AFI se le preguntó qué hizo en el caso de la OMC Arribas dijo que no intervinieron y es falso. La carta de Faurie a Arribas que publicó El Destape muestra que las acreditaciones las hacía Arribas.Esto va a ser un escándalo de dimensiones internacionales", agregó.