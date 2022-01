Parrilli contra el espionaje macrista: "Al único que no espiaron fue al perro Balcarce"

El senador Nacional cargó contra el expresidente y la mesa judicial evidenciada en el video de la Gestapo antisindical de Vidal.

En el marco de la denuncia por la Gestapo antisindical de Juntos por el Cambio, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli habló con El Destape Radio y cargó contra el uso del espionaje ilegal del macrismo en todos sus órdenes. "Volvimos a un Estado mafioso, están las pruebas, no las inventamos nosotros, se grabaron ellos", denunció.

Al inicio de la entrevista con el ciclo Navarro 2023, Oscar Parrilli se refirió al intendente de La Plata, Julio Garro, quien se hizo el desentendido y aseguró sentirse “un poco víctima” por la reunión en la que participó para “armar causas judiciales". "Hay una doble preocupación, si no sabe con quién se reúne es preocupante", definió el legislador del Frente de Todos.

"Si sabía con quién era y, si no sabía, es más preocupante porque quiere decir que se reúne con cualquiera y que lo llevan a hacer cualquier cosa", apuntó al tiempo que se refirió al sistema de persecución política encarado por Mauricio Macri y sus espías y jueces amigos.

"Muchos fuimos víctimas de toda esa acción de persecución y espionaje ólítico, de difamación y armado de causas. Es algo que hoy está saliendo a la luz, con toda evidencia lo que hicieron. Lamentablemente aparecen estas cosas que dan cuenta de un Estado mafioso", criticó Parrilli.

"Espero que la investigación avance y que se aclare y que, cuando estén todas las pruebas dadas, la sociedad se dé cuenta en qué estado vivíamos", planteó. "La degradación y la corrupción en el núcleo de poder que conducía Mauricio Macri fue desde la cúpula del poder hacia los de abajo. Seguramente hay mucha gente honesta, pero la cúpula de esa poder es corrupta, mafiosa y gobernó el país en beneficio propio", observó.

En esa línea, cargó contra el Poder Judicial cómplice del expresidente al considerar que la Corte Suprema "es una Corte que está desprestigiada y buscan socavar el poder del Presidente y el Congreso". "Esta es una minoría automática que falla en contra de la democracia y las instituciones", denunció y propuso: "Me parece que es un debate que hay que dar sobre esta Corte y qué está haciendo".

"Hay una inteligencia que tiene que ser hecha en función de defender los intereses de los ciudadanos y el Estado argentino, no utilizada para fines de inteligencia y política internas. Todo eso fue derogado por un decreto y volvimos a un Estado mafioso, están las prubas, no las inventamos nosotros, se grabaron ellos", insistió.

"Los servicios de inteligencia no son leales a nadie más que a sus propios intereses y a cómo va el poder. Sin dudas que van para cualquier lado, por eso hay que conducirlos", propuso. "Hubo una carrera para ver quién hacía más inteligencia y más espionaje, se espiaban entre ellos. Al único que no espiaron fue al perro Balcarce (el perro que Mauricio Macri tenía en la Casa Rosada), no quedó nadie sin espiar", completó.