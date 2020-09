La ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani se negó hoy a declarar ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa por presunto espionaje político a través de bases operativas del organismo en la provincia de Buenos Aires para influir en las elecciones de 2017.

Majdalani presentó un escrito formal poniéndose a disposición de la Justicia, pero se negó a prestar declaración indagatoria, al señalar que sus abogados no conocen la causa en la que fue citada recientemente. Al igual que lo hizo ayer el ex titular de la AFI Gustavo Arribas, su ex número dos dijo que iba a declarar una vez que conociera la causa. No obstante, a partir de las audiencias llevadas a cabo este miércoles y hoy, el juez federal Ramos Padilla está en condiciones de resolver si los procesa o no para lo cual tiene diez días hábiles.

Majdalani procedió a la entrega del pasaporte, ya que el juez determinó su prohibición de salir del país y un embargo preventivo de 20 millones de pesos. La investigación es porque a fines de 2016 desde bases operativas de la Agencia Federal de Inteligencia en el conurbano bonaerense se desplegaron actividades de espionaje en perjuicio de un grupo de personas.

Según la investigación, a partir de pruebas en la causa de espionaje y extorsión que tiene detenido al supuesto abogado Marcelo D´Alessio, se quiso "influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor".

La acusación parte de la existencia del proyecto AMBA, por el que la AFI instaló 6 bases operativas para supuestamente combatir el delito, pero que se utilizaron para tareas de espionaje político.