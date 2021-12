El ex ministro macrista que pidió una "Gestapo" había sido premiado por la DAIA

En 2012 la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina le entregó un premio a Marcelo Villegas. Ahora, salieron a repudiar sus dichos. Desde otro sector piden que se lo quiten.

La revelación de un video en el que el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, aseguró que le gustaría tener una "Gestapo" para buscar sindicalistas despertó la indignación en la política argentina y generó diversas críticas por parte de organizaciones judías. Lo más llamativo fue la DAIA que repudió esas palabras, pero que en 2012 le había entregado un reconocimiento. Ahora, desde diversos sectores piden que se lo saquen.

El sociólogo e integrante del Llamamiento Judío Argentino, Jorge Elbaum, recordó a través de sus redes sociales cuando la Delegación de Asociación Israelitas Argentinas reconoció a Marcelo Villegas en 2012 cuando trabajaba en Telecom como "por su permanente compromiso con la Diversidad Empresaria". En aquel entonces, la entidad reconoció su trabajo cuando era parte de la empresa de telefonía.

La exposición del video por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que presentó este lunes ante la Justicia federal de La Plata una denuncia penal junto con el material, muestra como Villegas en una reunión con empresarios de la construcción, donde confiesa su deseo de perseguir sindicalistas mediante la Justicia y destruir los gremios para favorecer a los poderosos. Allí, justamente, utiliza la frase: "Si yo pudiera tener una Gestapo, para terminar con todos los gremios, lo haría".

Ante el escándalo, el propio Elbaum, en charla con El Destape Radio, indicó: "La DAIA además de repudiar lo que dijo Villegas, debería pedirle que devuelva el reconocimiento que le otorgó en el año 2012". No fue la única persona que se manifestó en este sentido, sino que además usuarios y periodistas también salieron a pedir lo mismo y hasta se volcaron a reaccionar con la noticia.

Vale decir que la DAIA repudió las expresiones del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en una reunión en 2017 aludió a la Gestapo en medio de un mensaje que apuntaba a "terminar con los gremios". Asimismo, esas expresiones "no hacen más que contradecir a las instituciones democráticas y banalizar el Holocausto de manera impúdica", consideró la DAIA.

Por otro lado, también indicó: "Repudiamos las manifestaciones del exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, conocidas públicamente en el día de hoy, que no hacen más que contradecir a las instituciones democráticas y banalizar el Holocausto de manera impúdica". No obstante, todavía no se hizo eco sobre el pedido de sacarle el reconocimiento al ex funcionario en cuestión.