Polémica por el Bingo en Maschwitz: ahora una concejal denunció apuro, errores en la votación y falta de estudios ambientales

La concejal Gabriela Hernández explicó públicamente los motivos que la llevaron a retirarse de la sesión del 27 de diciembre de 2024, donde se trató la habilitación de un nuevo bingo en Ingeniero Maschwitz. En declaraciones contundentes, criticó el tratamiento acelerado del expediente y afirmó que faltaban elementos claves para tomar una decisión informada.

“Voy a explicar el procedimiento. Los proyectos se tratan en comisiones y ahí debatimos, modificamos. En este caso fue muy rapidito, hubo pocos días desde que ingresó y ya advertimos que faltaba material para expedirnos sobre el bingo”, afirmó Hernández.

La edil aclaró que no tiene una postura contraria a los bingos como actividad comercial legal, pero remarcó que el expediente carecía de estudios fundamentales como herramientas de gestión ambiental y evaluaciones de impacto en el tránsito.

“Me parecía feo exponer al Concejo a una situación como esta, que derivó en suspicacias que dañan a la institución”, agregó.

Durante la sesión, propuso retirar el expediente para un tratamiento más profundo, pero su moción fue rechazada. “Como perdí esa moción… me levanté y me fui, porque no estaba en condiciones de votar ni por sí ni por no”, explicó.

Uno de los puntos críticos que mencionó fue que la zonificación vigente no permite la instalación de salones de eventos o confiterías en al menos tres de las parcelas implicadas. “Está mal, nos equivocamos. Hay tres de las parcelas que no les da la zonificación para ese tipo de actividad”, afirmó.

También subrayó la falta de urgencia real del expediente: “No teníamos esa información, que es mi punto. Nos faltaba trabajo con el expediente, un expediente que además no tenía urgencia. No veo la urgencia y no está expresada en las notas que pedían su tratamiento”.

La concejal destacó que suele ser escuchada en las comisiones y que tiene una participación activa, por lo que le sorprendió la velocidad con la que se trató el proyecto. “Siempre nos dan cabida para trabajar… pero no había tiempo. (…) No es darle el nombre a una calle o un beneplácito porque se puso un tribunal de espacio. Este expediente tenía complejidad”, señaló.

Finalmente, se refirió a la cercanía de un centro de rehabilitación y de escuelas, aunque aclaró que la ley provincial. “Yo los conozco y busqué en el Google Maps las distancias... pero no veía las herramientas de estudio ambiental”, concluyó.

El trasfondo y las irregularidades detrás de una polémica ordenanza

El Concejo Deliberante de Escobar aprobó una ordenanza que habilita la creación de un mega centro comercial de cuatro pisos en la localidad de Ingeniero Maschwitz, que en su interior contará con un controvertido bingo. Lo polémico es que va a estar ubicado a unos 250 metros de una escuela y a 50 metros de un centro de adicciones.

La iniciativa fue impulsada por el concejal del PRO Leandro Goroyesky y tesorero de San Lorenzo de Almagro y aprobada de forma unánime por los bloques de todos los espacios. Por su parte, Unión por la Patria tuvo un rol clave con 13 votos.