La ex jefa de prensa de Espert reveló que Fred Machado participó del armado de 2019.

Clara Montero Barré, ex jefa de prensa de José Luis Espert y profesional que trabajó junto al diputado en la campaña presidencial de 2019, reveló este miércoles que Fred Machado, argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, tuvo una incidencia importante en la lista de la alianza Unite en las elecciones de ese año, a diferencia del relato que hizo el diputado y actual candidato del oficialismo libertario.

En diálogo con Radio con Vos, Montero Barré confirmó la declaración del periodista Marcelo Longobardi, quien reveló que Machado se comunicó con él previo a los comicios del 2019. "Es totalmente cierto", sentenció.

"Longobardi era uno de los posibles, de los que quería como candidato a vicepresidente. Para que lo acompañe en la fórmula (a Espert)", contó y dio detalles sobre el contacto con Longobardi: concretamente, indicó que eso era lo que Fred Machado le iba a proponer al periodista.

"Quiere decir que Fred Machado es mucho más que un financista; era un armador de Espert en ese momento", infirió Alejandro Bercovich, quien entrevistó a la ex jefa de prensa de Espert. "Sí, él opinaba", respondió Montero Barré.

Luego, Bercovich insistió: "O sea, es absolutamente mentira lo que dice Espert de que él lo vio una vez o dos veces en su vida". "Obvio", le aseguró la ex jefa de prensa, quien sostuvo que "más de dos veces lo vio seguro" porque ella lo vio "dos veces a Fred Machado y esas dos veces estaba Espert". Respecto al contexto de las veces que vio a Fred Machado junto a Espert, contó que una fue en un "hotel de Recoleta" y otra en "la casa de Luis Rosales", compañero de fórmula de Espert en 2019.

Qué dijo Espert sobre Fred Machado

Días atrás, José Luis Espert le restó importancia a su vínculo con el hombre acusado de narcotráfico. "Me llevó en su avión, pero si yo hubiera sabido, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos", declaró en diálogo con TN, donde consideró que el escándalo "no es más que una operación política".