La insólita defensa de Bullrich a Milei por la estafa cripto: "Libertad de expresión"

Patricia Bullrich se convirtió en la primera ministra del gabinete en salir a defender al presidente Javier Milei por su promoción de una estafa cripto que provocó miles de millones de dólares en pérdidas. La funcionaria sostuvo que "lo que pasó anoche fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente" y defendió "la libertad de expresión" del mandatario para tuitear en sus redes.

"Me parece que lo que está pasando o lo que pasó anoche con un tuit del presidente fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un hondazo, una cosa increíble, pedir juicio político por un tuit", aseguró en una entrevista con Radio Rivadavia y agregó: "El Presidente consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y sacó un tuit. Ese tuit tuvo solo la intención de mostrar cómo se podían financiar empresas o pequeños inversores, después cada uno toma su decisión".

La ministra también echó mano a una comparación poco adecuada: "El presidente tiene la libertad de expresión de plantear las cosas que el considera. Si va a inaugurar una empresa, no le está diciendo a todo el mundo compren este auto, si es una empresa automotriz. Va apoyar emprendimientos."

Bullrich explicó que Milei decidió dar "marcha atrás" con la promoción de la estafa cripto no porque hubiera hecho algo malo, sino para "no darle de comer" a sus críticos. El Presidente "da marcha atrás no porque quiera dar marcha atrás, sino para no darle de comer a esta gente", sostuvo y destacó: "No creo que el Presidente haya actuado sin conocer el tema".

En su tuit final del viernes a la noche, Milei explicó que había dejado de promocionar -tras varias horas- la cripto $LIBRA" porque "no estaba interiorizado del proyecto" cuando lo había apoyado en un comienzo.

Kicillof: "El presidente de Argentina fue parte de una estafa mundial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de Milei: "Ayer, Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo", arrancó diciendo Kicillof, que también es doctor en economía. A su entender, quienes "se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado", sostuvo.

También señaló que su posteo fue fijado por más de tres horas en su perfil y que fue retuiteado por figuras importantes de La Libertad Avanza, como Martín Menem, José Luis Espert y todos los tuiteros libertarios. "Esto no tiene precedentes. Es una típica estafa piramidal con criptomonedas y hay muchísima gente de acá y de otros países que fue engañada", manifestó.

"Siendo candidato había hecho algo parecido y los estafadores están presos, pero esta vez Milei se aprovechó de ser Presidente para motorizar un fraude. Es muy muy grave. Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores", apuntó Kicillof. Y sentenció: "El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito".