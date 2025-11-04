La comisión $Libra pidió el jury para Martínez de Giorgi y Taiano

La comisión investigadora de la criptomoneda $Libra de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes el pedido de enjuiciamiento al juez Marcelo Martìnez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, por obstruir el acceso a la causa y no facilitar el auxilio de la fuerza pública. También se avaló denunciar a funcionarios del gobierno de Javier Milei, entre ellos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"Ya hemos hablado de las dilaciones y obstrucciones por parte del Poder Judicial hemos encontrado, para habilitar la fuerza pública y poder tomar contacto con la causa judicial", se quejó la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. La reserva de la denuncia a Martínez de Giorgi será ante el Consejo de la Magistratura, mientras que en el caso de Taiano será ante el jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

También, la comisión investigadora -que solo tuvo la presencia de los miembros de la oposición- aprobó denunciar a Cúneo Libarona, la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $LIBRA y ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc. "Se han negado a venir" , acotó Frade.

Noticia en desarrollo