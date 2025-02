Mientras crecen las denuncias y demandas millonarias por las consecuencias de la estafa cripto que promocionó el presidente Javier Milei, seis legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) impidieron que la Cámara de Senadores abra una investigación para dilucidar qué rol tuvo el mandatario. Con apenas diez minutos de diferencia, seis senadores pasaron de habilitar la creación de la comisión investigadora a votar en contra de su armado. La iniciativa había surgido del propio seno de la UCR.

El senador radical Pablo Blanco presentó un proyecto para crear una comisión que investigue el caso del token $LIBRA, que publicitó el Presidente durante horas desde sus redes sociales hace una semana. La iniciativa necesitaba un mínimo de 48 votos en dos instancias, primero para ser habilitada la votación y luego para ser aprobada su creación. Primero obtuvo 53 afirmativos, pero luego 47: faltaron los seis votos de senadores de la UCR.

Quienes son los seis que cambiaron su voto

Con diez minutos de diferencia entre ambas votaciones, los senadores radicales que modificaron su decisión fueron Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, cercanos al gobernador correntino Gustavo Valdés; Mariana Juri, ligada al mendocino Alfredo Cornejo; Eduardo Galaretto, delfín del santafesino Maximiliano Pullaro; Stella Maris Olalla, aliada al entrerriano Rogelio Frigerio; y Víctor Zimmerman, afín al chaqueño Leandro Zdero.

“No fue un cambio de voto. A mi me interesa, como a cualquier ciudadano argentino, que se sepa la verdad y que se investigue. Pero como ese tema no estaba incluido en la labor ni el orden del día, se necesitaba votar y dar dos tercios para debatirlo. Yo voté a favor de incorporarlo. Luego de esto había planteos diferentes, de distintos bloques de llevar el asunto a comisión, y el discurso del kirchnerismo de conformar (la comisión) ya, pongamos los nombres, no lo pongamos a Kueider (sic), perdón a Camau Espínola porque es un senador que no va a administrar con transparencia, esos no son los mecanismos”, argumentó Zimmerman al ser consultado por su posición.

El radical que firmó el proyecto pero votó en contra

El caso más resonante fue el de Vischi, el jefe del bloque radical en el senado que no sólo votó a favor de tratar la creación de la comisión sino que fue coautor del proyecto junto a Blanco. Sin embargo, luego votó en contra de su formación, decisión que provocó el enojo del senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau.

“Que explique él por qué presentó un proyecto y después lo votó en contra. Pero no seamos ingenuos. ¿Qué pasó hoy? El Gobierno ejerció una presión monumental”, se quejó Lousteau.