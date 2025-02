En medio del escándalo cripto, el empresario Charles Hoskinson, fundador de Cardano, denunció públicamente que personas vinculadas al entorno del presidente Javier Milei le pidieron coimas a cambio de organizarle una reunión con el mandatario y para que “pasen cosas mágicas”.

Según Hoskinson, el episodio ocurrió en el Tech Fórum de octubre del año pasado. Aseguró que las alertas sobre las personas involucradas fueron debidamente presentadas ante las autoridades correspondientes. La denuncia fue difundida por Camila Dolabjian, periodista de Radio Rivadavia, y pone bajo sospecha a los operadores que gestionaban el contacto entre empresarios del mundo cripto y el Gobierno argentino.

Por ahora, no hay respuesta oficial sobre la denuncia de Hoskinson, aunque se espera que la Justicia evalúe su contenido en el marco de las pesquisas en curso. “El compromiso del presidente Javier Milei es llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar la transparencia”, reiteraron desde Casa Rosada.

Uno por uno: quiénes son los influencers que perdieron todo tras apostar a $LIBRA

Uno de los primeros perjudicados fue el influencer libertario Fran Fijap. Al momento de hacer su inversión, había escrito un tuit: "Gracias Javito, con vos me hice la casa". Sin embargo, cuando se desplomó el valor de la moneda virtual Fijap eliminó el tuit.

También fue parte de la estafa Chazaarg, que minutos después del posteo de Milei publicó "LISTO JAVO AHÍ METÍ UNOS MANGOS QUE TENÍA. VIVA LA LIBERTAD", adjuntando la captura de una compra por un valor de 700 dólares. Ese movimiento fue a las 19:51, según quedó registrado en su cuenta de X. En tanto, alrededor de las 22:30, Chazaarg vendió los tokens previamente adquiridos, pero por un valor cercano a 80 dólares. Esto refleja una pérdida de casi el 90% del valor.

También el "Gordo Dan" fue parte del escándalo, cuando se preguntó cómo podía invertir las acciones de Carajo, el canal de streaming, en esa cripto. Más tarde, terminó agrediendo por X a uno de los creadores de $LIBRA, cuando se desplomó y la mayoría de los inversores lo perdieron todo.

Otro de los afectados fue Ape, un influencer financiero estadounidense que aseguró quedar en banca rota. "¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!", exclamó Ape en un ataque de furia.

"El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La puta!", dijo en un nuevo video que publicó horas más tarde. Finalmente, el trader chileno que vive en los Estados Unidos, Clemente también se mostró "rabioso" con el jefe de Estado. "Nunca confíen en un argentino porque son una mierda", expresó y agregó: "Andate a la mierda Milei, hijo de puta, pensé que esa mierda era real. Invertí mucho. Nunca voy a ir a Argentina de nuevo, voy a ir a Chile que es un país mucho mejor, váyanse a la mierda", sentenció.