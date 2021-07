Patricia Bullrich admitió el envío de armas a Bolivia pero culpó a Alberto

La exministra de Seguridad y presidente del PRO, Patricia Bullrich publicó una insólita carta para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde confirmo el envío de material bélico a Bolivia.

La ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó este lunes una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que confirma el envío de armas a Bolivia pero responsabiliza al gobierno actual por no controlar el regreso del material bélico a la Argentina.

"Dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con la que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo", comienza la carta de Bullrich que publicó en sus redes sociales.

Qué armas envío el Gobierno de Macri para el Golpe en Bolivia

Bullrich justificó el envío de material bélico al que detalló: diez pistolas semiautomáticas; dos escopetas de repetición; cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras; dos fusiles de repetición; doce chalecos antibalas; doce cascos balísticos; dos escudos balísticos; dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70.

"Los disturbios habían comenzado antes de la renuncia del presidente Evo Morales, en primer lugar, por parte de grupos opositores a su gobierno, a los que se sumó, después de su renuncia, la violencia desatada por sus partidarios y las confrontaciones en la vía pública. En ese clima, el gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya. También era necesario brindar protección a los periodistas argentinos destacados en La Paz a fin de dar cobertura a la información y refugiarlos en la embajada", detalló Bullrich en su carta.

También confirmó el envío del Grupo “Alacrán” de la Gendarmería Nacional, "conforme evaluación del director de esa fuerza, porque además de ser la agrupación con mayor entrenamiento de la GNA, está capacitada en el empleo de armamento anti-disturbio, lo cual le brinda la mayor flexibilidad de operación".

Confirmando el envío de armas y hasta once miembros de la GNA, Bullrich responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por no haber controlado el regreso del material bélico. "El grupo especial de la Gendarmería Nacional regresó a la Argentina y produjo su informe cuando ya habían transcurrido siete meses de vuestro gobierno. Resultaría importante entonces que las actuales autoridades y no las anteriores respondan de qué modo controlaron las operaciones que se llevaban a cabo en Bolivia y el empleo adecuado del material, ya que desde el traslado de los gendarmes con el material autorizado transcurrió menos de un mes dentro del período restante de gestión del presidente Mauricio Macri, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre de 2019, y siete meses del gobierno que asumió ese mismo día; es decir, el suyo", culpó de manera insólita la presidenta del PRO.