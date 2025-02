El escándalo de la criptomoneda Libra, promocionada por el presidente Javier Milei, ha generado un gran revuelo en la opinión pública. Diversas encuestas en este 2025 han analizado el impacto de este hecho en la imagen del mandatario, revelando cómo el caso lo afectó negativamente.

Cuando Javier Milei escribió, en la tarde noche del viernes 14 de febrero, un posteo promocionando (o "difundiendo" según sus palabras) la flamante criptomoneda $Libra, desató una crisis inesperada en su Gobierno. El desplome inmediato del precio, que sugiere un claro mecanismo de "rug pull", lo puso al primer mandatario en un dilema del que no podía salir bien parado: o fue parte de una estafa, y por lo tanto cómplice, o no supo reconocer una estafa en frente suyo, y entonces ya no sería un merecedor de un premio Nobel de Economía. En la ya histórica entrevista con Jonatan Viale, prefirió ir por la segunda opción, lo que no impidió que llovieran denuncias por el caso.

La encuesta de Taquion: impacto negativo en la imagen pública de Milei

Según una encuesta de Taquion, el 70% de los argentinos considera que el escándalo de la criptomoneda Libra tuvo un impacto negativo en la imagen pública del presidente Milei. No obstante, un 27% de los encuestados opina que este hecho no afecta significativamente su base de apoyo, especialmente entre los más jóvenes.

El estudio de Taquion también revela que el 43% de los argentinos cree que Milei es responsable de la estafa cripto, mientras que el 24% considera que fue engañado pero actuó de manera irresponsable al compartir información sin verificar. Además, el 48% de los encuestados cree que el caso Libra debe ser investigado, mientras que el 30% lo considera un ataque de la oposición.

Zuban Córdoba: la mayor crisis del gobierno de Milei hasta la fecha

Una encuesta de Zuban Córdoba revela que el 66,7% de los argentinos considera que el Criptogate es la mayor crisis del gobierno de Javier Milei hasta la fecha. El 87,9% de los encuestados afirma haber escuchado sobre el tema y estar informado al respecto.

El estudio de Zuban Córdoba también muestra que el 56,4% de los argentinos no está de acuerdo con que Javier Milei "actuó como ciudadano desde su cuenta personal" al promocionar la criptomoneda Libra. Además, el 83% cree que Javier Milei debería dejar de actuar como influencer. Con respecto al framing de la crisis, 6 de cada 10 creen que se trató de una estafa y 4 de cada 10 creen que debería ser investigada por el Poder Judicial. Solo un 10% está de acuerdo con la idea de una investigación interna como propuso el gobierno.

Pero el dato que más golpea al Presidente es el que apunta directamente a "El Jefe": Karina Milei. Según Zuban Córdoba, el 54,3% consideró creíble que la hermana y secretaria general de la Presidencia recibió coimas para promocionar la cripto Libra.

Isasi / Burdman: la única encuesta que le da mejor a Milei

Un estudio de Isasi / Burdman asegura que el 55% de los argentinos le cree a Milei cuando afirma que fue engañado en la estafa cripto de Libra y que actuó de buena fe al promocionar la criptomoneda. Sin embargo, un 35% de los encuestados no le cree al mandatario.

La encuesta de Isasi / Burdman también muestra que el 84% de los argentinos no tiene ni tuvo criptomonedas, y que el 68% no está de acuerdo con la propuesta de juicio político a Milei por el caso Libra. Además, el 55% de los encuestados cree que el caso Libra no afectará el desempeño de la economía argentina.

Synopsis Consultores: el Criptogate generó un pico histórico de menciones negativas para Milei en redes sociales

El escándalo de la criptomoneda Libra generó el mayor volumen de menciones negativas hacia Javier Milei en todo el período analizado (del 14 de febrero al 16 de febrero), con un total de 2.010.655 menciones. El 76,1% de las menciones fueron catalogadas como negativas, superando en impacto a otros episodios polémicos como la disputa con el presidente español Pedro Sánchez o el discurso en el Foro de Davos.

El estudio de Synopsis Consultores también revela que el sentimiento negativo hacia Milei alcanzó su punto máximo el 15 de febrero, con un 81,7% de menciones negativas. Además, el Criptogate generó el mayor pico de búsquedas de Milei en Google a nivel mundial desde el inicio del año.

Giacobbe Opinión Pública: la imagen de Milei se mantiene estable, pero crece la imagen negativa

Una encuesta de Giacobbe Opinión Pública revela que la imagen positiva de Javier Milei se mantiene estable pese al escándalo de la criptomoneda Libra, con un 49,6% de imagen positiva, pero se dispara la imagen negativa a un 46,6% , a expensas de los que tenían una imagen regular del mandatario. El 50,4% de los encuestados afirma que apoyaba a Milei antes del escándalo y lo sigue apoyando, en tanto un 13,7% respondió que antes lo apoyaba y ya ahora no lo hará más, que se suman al 33,8% que asegura que nunca lo apoyó. Giacobbe es de las encuestadores que suele arrojar números más positivos para el mandatario.

El estudio de Giacobbe también muestra que el 72,4% de los argentinos está muy informado sobre el caso Libra, y que el 47,4% lo considera un tema muy importante. Además, el 54,8% de los encuestados cree que Milei es irresponsable en el uso de su palabra, y el 51,6% se opone a un juicio político en su contra.

Enter Comunicación: el LibraGate, el tema más conversado en redes sociales en 2025

El LibraGate se convirtió en el tema más conversado en redes sociales en 2025, con unas 4,5 millones de menciones y 3 millones de usuarios produciendo contenido sobre el tema. El hashtag #MileiEstafador alcanzó la cuarta posición a nivel mundial en la red social X (antes Twitter).

El estudio de Enter Comunicación también revela que el 49% del sentimiento digital general hacia el LibraGate es negativo, el 21% es neutral, el 18% es positivo y el 12% es indiferente. Además, el 40% de la audiencia libertaria mantiene un apoyo incondicional a Milei, mientras que el 31% se muestra desconcertada y el 10% enojada con el mandatario.