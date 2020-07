Encuesta: la mayoría de la población confesó haber violado la cuarentena

Pese a las restricciones de la cuarentena y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la mayoría de los argentinos confesó haber violado la cuarentena y haber visitado a familiares pese a las prohibiciones para evitar contagios por coronavirus. El dato se desprende de una encuesta de Management & FIT que demuestra que después de cuatro meses de aislamiento social la población se relajó y no cumplió con las normas de prevención.

La encuesta indica que el 87,6% de la población visitó a familiares e incluso compartió comidas, a contramano de las recomendaciones del gobierno nacional y de los infectólogos que colaboran en los lineamientos de la cuarentena. Solamente el 12% respondió no haber realizado ninguna visita y haberse mantenido aislado tal como indican los protocolos delineados por el gobierno. La encuesta de Management & FIT se realizó con datos del AMBA entre el 11 y el 13 de julio, días previos al anuncio de la flexibilización de la cuarentena por parte de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof el último viernes en la Quinta de Olivos.

El inicio de la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus también trajo la contracara: la irresponsabilidad de la gente. Con varios meses de aislamiento, el cansancio en la población se nota pero con eso llega el relajo ante la pandemia. Es lo que sucedió en los bares del barrio de Palermo en vísperas del Día del Amigo: jóvenes sin barbijo, sin distanciamiento social y sin cumplir las normas básicas de cuidado ante el COVID-19. En las plazas y espacios públicos de la ciudad y de varios puntos de la provincia también se registraron imágenes de grandes aglomeraciones de personas.

En las últimas 24 horas se reportaron 1.108 nuevos casos de personas con coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y fallecieron 14 personas durante la jornada, lo que acumula un total de 45.261 positivos y 874 muertes en el distrito, confirmó hoy el Ministerio de Salud porteño en su reporte diario. En los últimos días los casos de infectados de COVID-19 sigue alto pero estable y ese dato miran con atención las autoridades sanitarias. El viernes, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciaron el inicio de un proceso que llegará hasta el 2 de agosto y buscará ir volviendo a la normalidad.

Pero la responsabilidad de la gente en esta nueva etapa aún no afloró. Plazas repletas en varios puntos del país, salidas con niños y gente mayor. Un combo peligroso. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pidió ser "cautelosos" porque si bien la curva de contagios se mantiene estable, "la presión en el sistema de salud sigue existiendo", y pidió que "no haya juntadas" cuando se celebra el Día del Amigo. "Podemos festejar con amigos pero de otro modo: seamos creativos, pero no debemos juntarnos", exhortó el vicejefe de Gobierno porteño. "No hay vacuna ni tratamiento, y las posibles vacunas recién están en fase exploratoria, y sabemos que las juntadas generan contagios", agregó.