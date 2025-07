Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba mostró la poca confianza de los argentinos en el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes les achacaron que "no es suficiente" la baja de la inflación. El sondeo se conoció a semanas de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y tres meses de las nacionales del 26 de octubre.

Para el estudio, la consultora habló con 1.400 personas mayores de 16 años, entre el 16 y el 17 de julio de este año. El margen de error informado fue del +/- 2,62% y el nivel de confianza, del 95%.

En una parte de la encuesta, se expuso una frase y los consultados debían decir si estaban de acuerdo con el enunciado o no lo estaban. "Javier Milei y (Luis) Toto Caputo tienen todo bajo control", expresó una frase, con la que el 57,4% estuvo en desacuerdo, mientras que solamente el 35% coincidió. El 7,6% quedó encasillado en la respuesta "no sabe".

"No es suficiente que baje la inflación, necesitamos mejores sueldos", narró otro textual, que tocó el tema de la inflación, el más festejado por el Gobierno en este 2025. En una lapidaria respuesta para la Casa Rosada, el 89,3% estuvo de acuerdo con el enunciado y el 7,8% no coincidió; el 2,9% eligió no responder. "La baja de la inflación es una condición necesaria para evaluar la performance de cualquier gobierno, pero los últimos meses demuestran que no es suficiente. Los argentinos empiezan a mostrar preocupación por sus ingresos y la lentitud de la recuperación de los mismos", señaló Zuban Córdoba en el análisis del informe.

"Seguir el pulso de la economía será vital para determinar cómo sigue la potencialidad electoral tanto del gobierno como de la oposición; no es el único factor que erosiona la aprobación del gobierno, pero es uno de los que más peso tienen", señaló y agregó: "El 65,1% dice que su situación económica personal empeoró en los últimos seis meses, el 54,2% afirma que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y más del 50% siente miedo de perder su trabajo o sus ingresos por las políticas del gobierno de Javier Milei. Y solo el 14,7% logra ahorrar algo a fin de mes. El resto, gasta todo o se endeuda".

Un frente opositor para las elecciones

Sobre el final de la encuesta, se presentó un panorama de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre. Allí, Zuban Córdoba preguntó: "Si la oposición presentara para las próximas elecciones de octubre un frente común, con todos los espacios unidos, para poner límites reales al gobierno de Milei, ¿qué tan probable sería que usted la apoye?".

A esa pregunta, el 50,4% consideró "probable" apoyar a ese ficticio frente opositor, mientras que el 45,9% contestó que era "improbable". El 3,7% no contestó.

"Mientras los votantes de Milei creen que la oposición debe 'buscar consensos y aportar a buenas políticas', 'esperar a las próximas elecciones sin confrontar' y 'negociar acuerdos puntuales', los votantes opositores creen que 'deberían unirse para enfrentar a Milei en las elecciones de octubre' (39,1%), 'radicalizar su crítica y movilización callejera' (28,4%) y 'renovar liderazgos' (9,2%)", añadió la consultora en el análisis.