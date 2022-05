Elisa Carrió: "Siempre piensan que estoy gorda o muerta"

La líder de la Coalición Cívica adelantó que no participará en las elecciones presidenciales de 2023 y pidió acompañar al presidente Alberto Fernández para que termine su mandato.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hizo un recorrido por las variopintas alianzas electorales que creó a lo largo de su carrera para enfrentar al peronismo y sostuvo que cuando piensan que está muerta políticamente resurge para dar pelea en los comicios. La ex diputada adelantó que no será candidata presidencial en 2023 y contó que no tiene un postulante preferido dentro de Juntos por el Cambio.

La diputada rememoró que hizo una alianza electoral con Pino Solanas y explicó que eligió al cineasta, porque Alfonso Prat-Gay rechazó su propuesta. "Hice una alianza con Pino Solanas, porque Alfonso Prat-Gay no quiso. Creía que yo estaba muerta, siempre creen que estoy cayéndome, que estoy muerta o que estoy gorda, pero sigo viviendo no sé por qué ", afirmó Elisa Carrió en una entrevista en La Nación +.

Carrió además volvió a cruzar al líder de los libertarios Javier Milei por considerar que quiere romperte todo y afirmó que no es momentos para acercarse a los extremos, sino que hay que colaborar con la estabilidad del país. "De Milei dije que era un sapito glogloglo, porque era un emergente, yo también fui un emergente", opinó.

La legisladora contó en el programa de televisión que sería la última vez que va a un estudio a filmar una entrevista y pidió acompañar al presidente Alberto Fernández para que termine su mandato. "Debemos como argentinos saber que la peor salida es la caída de un gobierno", opinó.

"Cuando vienen tiempos de oscuridad hay que estar en una barca", dijo Carrió por la crisis que vive el gobierno nacional y enumeró algunos candidatos de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. La dirigente se adelantó a decir que no se postulará y que no tiene un favorito dentro de Cambiemos.

En línea con lo planteado por Patricia Bullrich, la ex diputada sostuvo que en caso de que Cambiemos llegue al poder el pueblo sufrirá porque deberá reordenarse la economía. De esta forma reconoció que harán un ajuste apenas lleguen a la Casa Rosada, algo similar a lo realizado por Mauricio Macri, quien apenas asumió en 2015 impuso un tarifazo de luz, gas y transporte público.

"Hoy debe ser un tiempo de calma. Es tiempo de no irse a los extremos, a los extremos se van los que necesitan cargos. La conveniencia es enemiga de la virtud", opinó.