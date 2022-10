Carrió defendió Manes y volvió a alertar a Macri: "Chismorreo"

La legisladora acusó al macrismo de "forzar dentro de las fuerzas que alguien no pueda decir algo".

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, alertó por las internas dentro de Juntos por el Cambio y afirmó que dentro de la alianza no se puede impedir que alguien haga críticas. En ese sentido, la ideóloga de Cambiemos se refirió a la polémica que se generó en Juntos por el Cambio tras las críticas del radical Facundo Manes a Macri y señaló que salir a responder cuestionamientos todos los días "lo único que sirve es al chismorreo".

"Hay que dejar pasar. No me parece tan relevante. Hay diferencias de opiniones y no hay que forzar dentro de las fuerzas que alguien no pueda decir algo. Ha habido una reacción desproporcionada a los dichos de Manes", planteó.

La legisladora había cuestionado hace semanas a Mauricio Macri por maltratar en público y privado al radicalismo. De esta forma vuelve a alertar por la situación en la interna de Cambiemos.

La ex legisladora consideró "vergonzoso" que se hable sobre candidaturas en medio de una "situación tan desesperante del país" y advirtió que esos dirigentes "van a volar el año que viene porque la gente les va a tomar bronca".

La ex diputada nacional pidió "dejar pasar" el coqueteo del ex presidente Mauricio Macri con una posible postulación presidencial en 2023: "Me parece vergonzoso la instalación de candidaturas, contracandidaturas, cualquiera sea el partido, en este momento tan terrible para la Argentina".

En declaraciones a Radio Mitre, la chaqueña aseguró que "los candidatos que hoy están discutiendo esto van a volar el año que viene porque la gente les va a empezar a tomar bronca a los que en vez de ocuparse de representar a la sociedad se ocupan de sí mismos".

Al ser consultada sobre el debate respecto a la posibilidad de eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Carrió insistió en que "hay que dejarlo pasar también" y consideró que en vez de preocuparse por el panorama electoral hay que enfocarse en "la situación tan desesperante del país".

"Las internas de Juntos por el Cambio se van a resolver con PASO institucional o sin PASO institucional, pero internas abiertas va a haber", subrayó.

Finalmente, la líder de la Coalición Cívica-ARI se refirió a la cuestión mapuche y remarcó que "hay que restablecer el orden". "Para entender toda esta zona hay que entender que se está queriendo tomar una zona con potencial turístico de valor incalculable", concluyó.