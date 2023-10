¿Se puede votar con DNI digital en las elecciones 2023?

Si bien el DNI digital es una herramienta útil en muchos aspectos de la vida cotidiana, en las elecciones de 2023 en Argentina, la normativa electoral establece que solo los documentos físicos específicos son válidos para votar.

Con la proximidad de las elecciones generales en Argentina, surge la pregunta de si es posible ejercer el voto utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) digital disponible en la aplicación "Mi Argentina". La respuesta a este interrogante es crucial para aquellos electores que han perdido su DNI físico en las semanas previas a los comicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la ley electoral argentina, el uso del DNI digital en las elecciones no está permitido. Los únicos documentos válidos para votar en las elecciones del 22 de octubre son la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI verde, el DNI celeste y el DNI tarjeta.

¿Qué documentos dice la ley electoral sobre los válidos para votar?

La ley electoral establece que no se permite votar con un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral. Sin embargo, sí es posible sufragar si se presenta una versión posterior al documento registrado en el padrón. Por lo tanto, si un elector perdió su DNI físico y cuenta con la versión digital en la APP "Mi Argentina", lamentablemente no podrá utilizarlo para votar en las elecciones. En su lugar, deberá presentar uno de los documentos mencionados anteriormente.

¿Qué ocurre con los documentos que tienen la leyenda "No válido para votar"?

Es importante destacar que algunos documentos contienen la leyenda "no válido para votar". A pesar de esta indicación, las autoridades de mesa deben habilitar el sufragio de todas las maneras. Esto se debe a que estas tarjetas no informan de qué número de ejemplar se trata, y es ese número el que determina la validez del documento para votar. Por lo tanto, si un ciudadano cuenta con un documento que lleva la leyenda "no válido para votar", podrá ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2023.

¿Cómo consultar el padrón electoral y verificar con qué documento se está empadronado?

El DNI Digital es una herramienta muy útil para hacer diversos trámites. Qué pasa con las elecciones.

Para saber con certeza qué documento se encuentra registrado en el padrón electoral y dónde votar, la Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio web donde los ciudadanos pueden realizar estas consultas de manera rápida y sencilla. En este sitio, se muestra en qué establecimiento y mesa cada elector debe emitir su sufragio. Además, el padrón electoral también consigna con qué documento está empadronado cada votante. Es fundamental tener en cuenta que el documento que figura en el padrón será el único válido tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales.

Elecciones 2023: ¿qué se vota en Argentina?

Además de elegir al próximo Presidente y Vicepresidente, en las elecciones de 2023 se llevará a cabo una votación de gran envergadura. Este año se eligen los cargos de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 21 gobernadores, con la excepción de los mandatarios de Santiago del Estero y Corrientes, que fueron electos en 2021.

En lo que respecta al Congreso, se renovarán 130 diputados nacionales, la mitad de la Cámara baja, así como 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara alta. Además, se elegirán 19 parlamentarios del Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional. Junto con estas elecciones a nivel nacional, se llevarán a cabo comicios para legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales en diversas jurisdicciones del país.