Ataque al diputado en Corrientes: el disparo habría sido desde un auto

Es una de las hipótesis que maneja la ministra de Seguridad que viajó este fin de semana a Paso de los Libres. En tanto, el ministro Juan Zabaleta visitó a Miguel Arias, quien sigue internado.

Avanza la investigación en torno al ataque al diputado Miguel Arias durante un acto de campaña del Frente de Todos el jueves pasado en el marco de las elecciones en Corrientes. En este marco, la ministra de Seguridad Sabina Frederic viajó este fin de semana a Paso de los Libres e informó que "se pusieron todos los recursos del Estado nacional a disposición" de la investigación.

La ministra de Seguridad calificó como "un hecho inadmisible" y un "atentado a la democracia" el ataque que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos y detalló que se pusieron "todos los recursos del Estado nacional a disposición" de la investigación.

"Es un hecho inadmisible, un ataque la democracia, por el eso el Presidente me pidió que fuera", relató la funcionaria nacional en diálogo con Radio Mitre que remarcó que "era muy importante poner todos los recursos del Estado nacional a disposición" de la investigación, y en este sentido relató que viajaron a Corrientes tres brigadas de la Policía Federal, dos de la provincia de Misiones y otra de homicidios de ciudad de Buenos Aires.

"Se recreó el hecho y hay varias líneas posibles", sostuvo la funcionaria sobre los avances de la pesquisa en las últimas horas y explicó que hay dos testigos que "habrían visto movimientos de un vehículo" en la zona. "No puedo decir demasiado porque no hay nada confirmado (sostuvo sobre la declaración de los testigos), pero las primeras pericias sobre la camisa indican que no habría ocurrido el disparo a 7 metros", agregó.

En este sentido, admitió que "es probable que haya sido perpendicular y que no haya venido de público". Frederic remarcó además que habló con el gobernador provincial, el radical Gustavo Valdés. "Estaba realmente consternado. No se explicaba cómo podía haber sucedido una cosa así", relató.

La funcionaria sostuvo entonces que todos tienen "un único objetivo que es esclarecer el hecho con la verdad jurídica" y por eso "es importante que la prensa en esta situación tan delicada no se deje llevar" por versiones no comprobadas. Finalmente, consideró que "tal vez el día de hoy (por este domingo) haya más información" porque ya hay "3 ó 4 elementos para afinar la línea de investigación".

Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, viajó en las últimas horas a Corrientes para interiorizarse sobre el estado de salud del diputado herido, Miguel Arias, quien se encuentra internado tras el episodio sucedido en el pueblo de Tapebicúa (cerca de la localidad Paso de los Libres).

El funcionario nacional asistió el sábado por la tarde al hospital Escuela "José Francisco de San Martín" y le transmitió a Arias y a su familia "el saludo del presidente Alberto Fernández y el repudio de todo el Gobierno nacional por el atentado" que sufrió el legislador provincial, señaló en un comunicado el PJ provincial.