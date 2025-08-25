Elecciones en Corrientes 2025: cuándo son y qué se vota

Faltan solo días para las elecciones legislativas en la provincia de Corrientes en las que los ciudadanos deberán elegir a su nuevo gobernador y legisladores provinciales. ¿Cuándo son los comicios y cuántas bancas se renuevan?

¿Cuándo son las elecciones en Corrientes 2025?

Corrientes tendrá sus elecciones legislativas el próximo domingo 31 de agosto de 2025. La fecha fue oficializada en mayo pasado por el gobernador Gustavo Valdés mediante el Decreto 1056/25, publicado en el Boletín Oficial provincial. Así, los ciudadanos deberán acudir al menos dos veces a las urnas, ya que tendrán elecciones desdobladas: primero en agosto y luego el 26 de octubre para los comicios nacionales.

Elecciones Corrientes 2025: qué se vota a nivel provincial

En estas elecciones los correntinos deberán elegir su nuevo gobernador y vicegobernador. “Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales”, anunció el mandatario en su cuenta de X.

Así, los ciudadanos deberán votar para renovar sus representantes en la Legislatura provincial. En detalle, deberán elegir cinco senadores provinciales y tres suplentes, además de quince diputados provinciales titulares y ocho suplentes, quienes reemplazarán a los que finalizan sus mandatos el 10 de diciembre de 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador en Corrientes

El pasado 31 de julio se oficializaron todas las listas de candidatos de las diferentes alianzas políticas que compiten el próximo 31 de agosto y se definieron siete fórmulas de gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes. Los candidatos son:

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano



Cómo saber dónde voto en Corrientes 2025: conoce el padrón electoral provincial

Los correntinos pueden consultar el padrón electoral 2025 de manera virtual a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. El paso a paso es muy simple: