Elecciones 2027: ¿Va a haber PASO? Todo lo que se sabe hasta ahora

De cara a las próximas elecciones presidenciales, que serán en octubre del 2027, el proyecto del gobierno de Javier Milei genera dudas sobre si finalmente va a haber Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

¿Va a haber PASO en 2027? Qué pasó con el proyecto de Milei para eliminarlas

Uno de los grandes proyectos de La Libertad Avanza (LLA) es la reforma electoral para eliminar las elecciones primarias. Sin embargo, para sacarlo, el oficialismo necesita el apoyo por mayoría absoluta en el Congreso y no logró conseguir los votos de cara a septiembre, mientras que el peronismo se alineó para sostenerlas.

El martes pasado, la mesa política del Gobierno se reunió para delimitar la agenda parlamentaria de las próximas semanas y el proyecto de la reforma electoral no se encuentra entre los temas.

El oficialismo no logró negociar todavía los respaldos necesarios para la reforma electoral

Y es que la Constitución Nacional establece que una ley de reforma electoral debe tener el respaldo de la mitad más uno de los legisladores. En el Senado, donde el Gobierno necesita el voto afirmativo de 37 senadores, por ahora el oficialismo cuenta con 21 legisladores, pero necesita otros 16 para lograr la eliminación de las PASO.

El problema es que el Gobierno perdió apoyos y se vio debilitado tras el fracaso de la Ley de Tierras. El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se despegó del proyecto en un panel público donde se encontraba presente Patricia Bullrich, jefa de la banca de senadores de LLA. "Nosotros no estamos para acompañar la transformación de la ley", señaló Ritondo.

Y amplió: "Hoy por hoy, creemos que las PASO han sido un instrumento positivo. De hecho, tanto en la elección que gana Javier Milei como en la elección que gana Mauricio Macri, han permitido encontrar una alternativa al kirchnerismo”.

Por su parte, Bullrich admitió que al oficialismo todavía le faltan negociaciones y apoyo: “Para hacer una reforma de las PASO hay que conseguir consensos”, admitió.

¿Qué piensa la oposición sobre la eliminación de las PASO?

Desde el otro lado, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa también se reunieron con gobernadores peronistas para alinearse y enfrentar el proyecto. De la cumbre peronista, la principal decisión fue defender la continuidad de las PASO como una herramienta para resolver las diferencias internas.

El jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió al proyecto del oficialismo y explicó: "Milei está dispuesto a todo para tratar de eliminarlas o suspenderlas y nosotros creemos que es una herramienta importante a sostener".

Según consideró Martínez, en declaraciones al streaming Carnaval, las elecciones primarias sirven para "generar el diseño de una estrategia electoral amplia, potente y convocante, que lejos de buscar un carácter monocolor, pueda expresar todas las tonalidades que tiene el espacio político".