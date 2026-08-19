Elecciones 2027: qué se se vota en Argentina y todo lo que se sabe hasta ahora

Las elecciones 2027 ya comienzan a ocupar un lugar central en la agenda política argentina. Si bien todavía no existe una convocatoria oficial para los comicios nacionales, el calendario tiene una referencia concreta: según el Código Electoral Nacional vigente, las elecciones de cargos nacionales deben realizarse el cuarto domingo de octubre anterior al final de los mandatos. Para 2027, esa fecha cae el domingo 24 de octubre.

La elección no estará limitada a la definición del próximo presidente. También renovarán bancas del Congreso y, dependiendo de cada jurisdicción, habrá elecciones para gobernador, jefe de Gobierno, intendentes y otros cargos locales. Además, permanece abierto uno de los principales interrogantes del calendario: qué ocurrirá con las PASO, cuya continuidad es discutida en el Congreso.

Elecciones 2027: qué se vota en Argentina

En los comicios nacionales de 2027, los argentinos elegirán presidente y vicepresidente de la Nación para el período que comenzará en diciembre de ese año. También se renovará una parte importante del Congreso Nacional: estarán en juego 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. La renovación legislativa será determinante para la composición del Congreso que acompañará -o enfrentar- al próximo gobierno.

El alcance de la elección será todavía mayor en las provincias. Son 21 las provincias que elegirán gobernador y en la Ciudad de Buenos Aires se votará jefe de Gobierno. A esto se sumarán intendentes y autoridades locales, aunque los cargos y fechas pueden variar según las decisiones de cada distrito.

Por eso, hablar de las elecciones de 2027 como si fueran sólo una elección presidencial resulta incompleto: será una jornada en la que se pondrán en juego simultáneamente distintos niveles de poder.

Cuándo se vota para presidente en 2027

La fecha que surge de la legislación vigente es el domingo 24 de octubre de 2027. El artículo 53 del Código Electoral Nacional establece que la elección de cargos nacionales debe realizarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos. La misma norma establece que la convocatoria debe ser realizada por el Poder Ejecutivo y que debe efectuarse con al menos 90 días de anticipación.

Esto permite hacer una distinción importante: el 24 de octubre es la fecha prevista por ley, pero no equivale todavía a una convocatoria oficial. El Poder Ejecutivo deberá formalizar el llamado electoral en los términos establecidos por el Código Electoral, indicando el día, el distrito, los cargos a elegir, la cantidad de candidatos que podrá votar cada elector y el sistema electoral aplicable.

Elecciones.

El calendario, por lo tanto, puede considerarse definido como referencia mientras no exista una modificación de la normativa vigente.

Balotaje y PASO: las dos grandes incógnitas

La elección presidencial argentina contempla la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Una fórmula puede ganar en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. También puede hacerlo con al menos el 40% si consigue una diferencia superior a diez puntos porcentuales respecto de la fórmula que queda en segundo lugar. Si ninguna fórmula alcanza esos requisitos, las dos más votadas pasan al balotaje.

La Constitución establece que la segunda vuelta se realiza entre las dos fórmulas más votadas. De esta manera, aunque la primera vuelta tenga una fecha prevista -el 24 de octubre-, todavía no puede determinarse una fecha concreta de balotaje, porque dependerá del resultado de la elección general.

El otro interrogante es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo impulsa su eliminación y, para avanzar con esa modificación, necesita reunir una mayoría especial en el Congreso.

Este punto es especialmente relevante porque modificar o eliminar las primarias cambiaría el camino electoral previo a octubre de 2027, aunque no necesariamente modificaría la fecha de la elección general presidencial establecida por el Código Electoral.