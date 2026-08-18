Posicionamientos, PASO y tercera vía: el tablero político se reordena camino a las elecciones

En un momento en que el Gobierno empezó a tender cada vez más puentes con los aliados camino a las elecciones de 2027, las distintas expresiones de la política enviaron mensajes con más o menos énfasis para posicionarse en el tablero con miras al año electoral. Se trata de meses decisivos que también enfrentarán a estos sectores con proyectos clave para la Casa Rosada, con el foco puesto en la eliminación de las PASO.

El PRO aprovechó el aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín para enviar, desde su cuenta oficial en Diputados, un mensaje protocolar con la libertad como concepto central. Es el bloque comandado por Cristian Ritondo, uno de los armadores detrás del trabajo de unidad bonaerense con La Libertad Avanza junto a Diego Santilli. Desde el Senado, en cambio, la postura exhibió mayor distancia con el oficialismo: el misionero Martín Goerling analizó, a título personal, que el partido amarillo debe llevar un candidato propio para disputar la Presidencia y sostener las primarias.

La UCR es el espacio que presenta más matices. La fuerza porteña fijó un posicionamiento de marcada oposición a la Casa Rosada. Para el Comité Capital, en la figura de San Martín “la libertad no era un eslogan político ni una palabra vacía” sino una búsqueda por la igualdad, el combate al privilegio y la garantía de la dignidad. “Cuando algunos usurpan su significado, la UCR tiene la responsabilidad histórica de defenderla y honrarla”, expresaron sin dejar margen a la duda.

Por su parte, el titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, compartió actividad este fin de semana con Victoria Villarruel en la Expo Venado. Desde Venado Tuerto, el municipio que gobierna, el dirigente pidió terminar con las “peleas, basta de agresiones, basta de esta grieta que tanto mal nos hace a los argentinos”. La postura del partido a nivel nacional coincide con la de la Capital: una oposición inclinada a romper los dos extremos, tanto al mileísmo como al kirchnerismo.

Chiarella se mostró también junto a Maximiliano Pullaro, uno de los primeros mandatarios en plantear la necesidad de una tercera vía que supere la polarización y un nombre que el radicalismo impulsa como potencial candidato a Presidente, siempre y cuando pueda garantizar la continuidad de la gestión en Santa Fe. Allí asoma la amenaza de Carolina Losada. La senadora, advirtieron desde la fuerza centenaria, no está afiliada al partido y promueve el proyecto de Falsas Denuncias, rechazado abiertamente por el espacio incluso antes de su presentación formal.

El acto oficial por el 17 de agosto estuvo atravesado por un discurso enfocado en la gestión y en la unidad. “Divididos seremos esclavos, pero unidos daremos batalla”, dijo Pullaro. Un mensaje similar fue el compartido por el Comité bonaerense bajo la consigna “con la unidad como motor, radicalismo en marcha”. En general, todas las comunicaciones protocolarias emitidas en las últimas horas por mandatarios radicales están concentradas en el hacer, en el gobernar.

La discusión de cara al 2027 es amplia y alcanza a distintos ámbitos de debate. La semana pasada, el Foro Encuentro Reformista del partido centenario recibió a María Inés Zigarán diputada nacional de Provincias Unidas y exministra de Ambiente de Jujuy. La referenta compartió la experiencia de la provincia en materia de gestión de residuos, energías renovables y protección ambiental, y planteó la necesidad de superar a nivel país un modelo basado únicamente en la extracción de materias primas para avanzar hacia más industrialización, valor agregado, empleo y conocimiento.

En ese plan, desde el Foro se planteó que Argentina necesita una alternativa capaz de unir equilibrio fiscal y desarrollo, inversión privada y reglas claras, un Estado eficiente y derechos, crecimiento y sustentabilidad. Y se concluyó que el desafío es consolidar una alternativa con agenda propia que no quede atrapada entre Milei o la vuelta al pasado.

Como parte de una discusión amplia, integrantes del Foro expresaron que “el centro no es una mitad geométrica entre dos extremos ni una versión moderada de la agenda ajena: es una fuerza con identidad y con programa propio”. Por eso, reflexionaron que “no se trata de generar opciones más prolijas. Necesitamos una alternativa moderna, democrática y productiva con equilibrio fiscal, que impulse la inversión y el desarrollo pero sin abandonar la sustentabilidad ambiental, y garantice un Estado eficiente con educación y salud pública de excelencia, movilidad social y mejores condiciones de igualdad”.