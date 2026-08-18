Elecciones 2027: cuándo se vota a presidente en Argentina

Las elecciones de 2027 serán uno de los principales acontecimientos políticos de los próximos años y, aunque todavía falta más de un año para los comicios, ya existe una fecha prevista para que los argentinos vuelvan a las urnas para elegir presidente. La clave está en la legislación electoral vigente y no en una fecha anunciada todavía por el Gobierno.

De acuerdo con el Código Electoral Nacional, las elecciones de cargos nacionales deben realizarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos. Aplicada al calendario de 2027, esa disposición ubica la primera vuelta presidencial en el domingo 24 de octubre de 2027, de acuerdo a la legislación vigente.

Elecciones 2027: cuándo se votaría para presidente

La fecha prevista para las elecciones generales de 2027 es el domingo 24 de octubre. No obstante, hay una precisión importante: no es todavía una convocatoria oficial, sino la fecha que surge de aplicar la legislación vigente al calendario electoral.

El artículo 53 del Código Electoral Nacional establece que la elección de cargos nacionales debe realizarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior al final de los mandatos. Además, la convocatoria debe efectuarse con al menos 90 días de anticipación e indicar, entre otros puntos, el día de la elección, los cargos que se elegirán y el sistema electoral aplicable.

Por eso, mientras no exista una modificación de la legislación o una decisión institucional que altere el calendario, el 24 de octubre de 2027 es la fecha de referencia para la primera vuelta presidencial.

Qué se votará en 2027 y qué puede pasar con el balotaje

En las elecciones nacionales de 2027, será la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, además de renovarse bancas en el Congreso. De acuerdo al esquema electoral previsto para ese año, también habrá elecciones para cargos provinciales y locales en distintos distritos, aunque esos calendarios pueden depender de las decisiones de cada jurisdicción.

Para la elección presidencial rige el sistema de doble vuelta. Una fórmula puede ganar en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. También puede imponerse con al menos el 40% si, además, consigue una diferencia superior a diez puntos porcentuales sobre la fórmula que queda en segundo lugar.

Elecciones.

Si ninguna fórmula alcanza esos porcentajes, los dos candidatos más votados pasan al balotaje. El Código Electoral establece que esa segunda vuelta debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la primera elección.

Por lo tanto, si las reglas actuales se mantienen, el calendario presidencial de 2027 tendrá como punto de partida el 24 de octubre, con una eventual segunda vuelta dentro de los 30 días siguientes.

¿Habrá PASO en las elecciones de 2027?

Otro de los interrogantes que atraviesa el calendario electoral es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Su eventual eliminación o modificación depende de cambios en la legislación electoral y, por lo tanto, no debe confundirse con la fecha de la elección general presidencial.

La legislación vigente establece el mecanismo de las elecciones generales y su fecha, pero cualquier reforma que modifique las reglas actuales puede alterar parte del cronograma previo a octubre de 2027. El oficialismo impulsa una reforma para eliminar las PASO y que el cambio requiere una mayoría especial en el Congreso.

La distinción es clave: una cosa es la fecha que surge actualmente de la ley para la elección presidencial y otra, diferente, es el calendario de las eventuales primarias. Hasta que no se modifique la normativa o se publique la convocatoria correspondiente, el cuarto domingo de octubre continúa siendo la referencia legal.