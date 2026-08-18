El dilema del Gobierno por las PASO: apurar a los gobernadores o tranquilizar a los mercados

Tras la crisis política del último mes con votaciones desfavorables en el Senado y la rebelión de los gobernadores, el Gobierno ya evalúa el escenario de tener PASO en 2027. El hecho generó una interna en el Gobierno entre los "apurados" de suspender ya las primarias de 2027 y los que piden paciencia.

Los que más presionan para suspender las primarias lo antes posible son los que pertenecen al ala económica del Gobierno. Es que pese al optimismo que suele mostrar Luis Caputo en conferencias y entrevistas sobre el año próximo en privado hay impaciencia.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hoy el principal problema que ve el Gobierno sobre las PASO es económico. Temen una volatilidad en la economía, en el tipo del cambio del dólar y por lo tanto en la inflación entre el final de esa votación en agosto y las elecciones general en octubre (o en noviembre si hay balotaje).

Lo sufrió Mauricio Macri en agosto 2019 y le pasó lo mismo a Alberto Fernández en 2023. Ambos tuvieron corridas cambiarias y un final de Gobierno con grandes temblores. Javier Milei quiere ser la excepción y para eso necesita suspenderlas.

El sector económico del Gobierno quiere que septiembre sea el deadline. Por lo menos tener una media sanción favorable ese mes. En el ala más política piden "paciencia" y que "se puede esperar un poquito más".

Una fuente del ala política lo explica así a El Destape: "No hay que tenerlos tanto al trote a los gobernadores. Nosotros explicamos para adentro que hace falta más rosca y un poco de franela con los aliados. Y eso puede demorarse más. Pero no hay que apurarse y algunos están apurados".

En el Gobierno hay unanimidad en impulsar la suspensión de las PASO pero un sector ve ya como probable que no se logre. Y creen que no habrá un problema político si no es suspenden. "Hasta tal vez sale bien", aventura un libertario ante este portal.

"El peronismo necesita las PASO pero a lo mejor va a votar muy poca gente y es el final de la carrera política de alguno que saque muy pocos votos", vislumbran en La Libertad Avanza sobre la interna del PJ.

Reconocen entonces en el oficialismo que los más apurados son los que no quieren sobresaltos económicos y que serán vistos como los culpables ante una derrota. Los mercados y los inversores miran este escenario porque puede definir la reelección o no de Milei. Y se definirá ya, en el próximo trimestre.