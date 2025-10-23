Último día de campaña: recorridas de Kicillof por tres distritos del Conurbano

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió este jueves la nueva sede de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID) en Almirante Brown. En el último día de campaña también visitará Berazategui y San Martín. Vale remarcar que los tres espacios de Fuerza Patria realizarán pequeños actos en distintos puntos del país. En cada uno de ellos estarán acompañados de los principales dirigentes de cada espacio.

El mandatario estuvo en la sede de SATSAID junto al ministro de Trabajo, Walter Correa; el intendente local, Mariano Cascallares; el secretario general del sindicato, Horacio Arreceygor; y su par de la seccional La Plata, Darío Micheletti. En ese marco, Kicillof dijo que “este centro es un ejemplo más de un rol histórico que cumplen los sindicatos en nuestro país: es un orgullo que sigan invirtiendo para defender la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

“Sabemos que la situación hoy es mucho más difícil como consecuencia de la desregulación que impulsó Javier Milei, pero los y las bonaerenses pueden contar con el movimiento obrero y con un Gobierno provincial que nunca van a decir que ´no hay plata´ cuando se trata de prevenir y cuidar la salud”, agregó. La nueva delegación permitirá que los y las afiliadas de la Obra Social TV Salud puedan recibir atención médica y realizar trámites vinculados al sindicato. Las instalaciones cuentan con cuatro consultorios externos con servicios de medicina general, odontología, pediatría, ginecología, nutrición y traumatología; además de un espacio de reuniones, SUM y cocina.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y el dirigente, Lauro Grande.

La agenda de la jornada

En Berazategui, encabezará el acto de egreso de efectivos del Grupo Halcón en la Escuela Vucetich. Además, se exhibirá el nuevo armamento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) y recorrerán la ampliación del comedor, la refuncionalización de la cocina y los vestuarios.

En San Martín, alrededor de las 17 horas, y junto con el Intendente, Fernando Moreira, Sergio Massa, Gabriel Katopodis y Jorge Taiana mantendrán un encuentro con jubilados, empresarios PyMEs, universitarios y trabajadores de distintos sectores de la economía en la UNSAM. Será el último acto de la campaña en la provincia.