La última encuesta rumbo a las elecciones 2025 dejó en evidencia un escenario de paridad absoluta entre La Libertad Avanza, de Javier Milei, y Fuerza Patria, uno de cuyos máximos referentes es el gobernador Axel Kicillof. Según el estudio de Zuban Córdoba, pelean voto a voto, en un clima de incertidumbre política que podría definirse en los últimos días

La última encuesta sobre las elecciones 2025

El relevamiento, realizado entre el 8 y 11 de agosto de 2025 sobre 2000 casos en todo el país, arroja que La Libertad Avanza concentra el 38,6% de intención de voto, mientras que Fuerza Patria alcanza un 37,9%. La diferencia de menos de un punto se encuentra dentro del margen de error estadístico (+/- 2,19%), configurando un auténtico empate técnico.

Un electorado dividido rumbo a octubre

El estudio refleja además un electorado polarizado. Mientras Milei conserva el núcleo duro de su apoyo, la figura de Axel Kicillof aparece consolidada como la principal alternativa opositora. Ambos candidatos concentran más del 75% de las preferencias, dejando poco espacio para terceras fuerzas en la competencia nacional.

La gestión de Milei en el centro del debate

La encuesta muestra que el Gobierno libertario atraviesa dificultades para ampliar su base. El 56% desaprueba la gestión nacional, y solo un 37,9% cree que el presidente logrará la reelección. Estos datos marcan un techo para Javier Milei, que se enfrenta a un creciente “anti-mileísmo”, fenómeno que ya supera al histórico “anti-kirchnerismo”.

Kicillof, entre la oposición y el desgaste

Por su parte, Axel Kicillof emerge con competitividad nacional tras haber resistido los embates de la campaña digital, incluyendo ediciones falsas de videos virales. Su imagen, junto al sello de Fuerza Patria, logra captar tanto al electorado kirchnerista como a sectores descontentos con la economía y la política libertaria.

El escenario rumbo a octubre muestra a dos polos en disputa: La Libertad Avanza y Fuerza Patria. La encuesta indica que la definición dependerá de factores como la participación electoral, la capacidad de movilización territorial y el impacto de fenómenos sociales y culturales en la agenda pública. Con un empate técnico en las encuestas, la campaña entra en una fase decisiva.