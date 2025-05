Larreta, pos elección: el desafío de instalarse como referencia del centro de cara al 2027

Horacio Rodríguez Larreta y su mesa chica están satisfechos. Pareciera bastante extraño que alguien que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que se presentó como candidato a legislador esté contento tras salir cuarto con quedar cuarto en la elección. Si se rasca en los rostros exultantes que había en el larretismo en el búnker mientras entonaban canciones contra Jorge Macri, se entiende que la conformidad con el resultado se debe a que se cumplió el objetivo de conseguir que entraran tres legisladores y que Larreta quedó posicionado como “la referencia del centro” debido a las derrotas de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, sus ex socios de Juntos por el Cambio.

“Satisfechos y contentos”, fue la conclusión que se escuchó en el entorno del ahora legislador electo que deberá esperar recién al 10 de diciembre para asumir la banca. Formará parte de un bloque de cinco legisladores junto a sus leales Emmanuel Ferrario y Guadalupe Tagliaferri y a los de Confianza Pública, Graciela Ocaña y Sebastián Nagata.

Pero para eso faltan más de seis meses y en pocas semanas, a comienzos de junio, se espera una sesión en la Legislatura con la composición actual aunque con el eco del resultado del domingo. Allí se espera discutir, entre otros temas, la regularización de deudas, baja de impuestos, la creación del servicio penitenciario, regulación de “trapitos”, adhesión al RIGI y préstamos con la CAF. Ante estos debates, Larreta tiene a Ferrario y Claudio Romero todavía sentados en la bancada del PRO aunque no por mucho tiempo.

Hasta acá, el bloque oficialista venía resolviendo discusiones asustando a libertarios y bancadas aliadas con que si no votaban junto al PRO iban a estar junto al kirchnerismo. Para adelante, creen que hay una agenda que va a poder proponer Macri y que habrá margen para conseguir consensos entre los partidos que tienen una ideología cercana. Respecto a Larreta, esperan que tenga “una misma mirada con algún tinte diferente en algunos temas”. Sin embargo, la gran discusión saben que llegará en octubre con el próximo presupuesto.

Desde su entorno le confirmaron a El Destape que “es una posibilidad” que se separen del bloque por lo cual los amarillos quedarán en 10, todavía con los tres lilitos de los que solo quedará uno desde 2026. Resta definir desde cuándo los larretistas se moverán con independencia, aunque no como una oposición dura como será La Libertad Avanza.

De cara al 2027, desde la Legislatura, Horacio Rodríguez Larreta buscará posicionarse como la única referencia para el electorado que aboga en un pequeño aunque todavía presente espacio del centro político. Entre sus operadores hay quienes proyectan una alianza con los ex socios del PRO, entre ellos los radicales, para ampliar la oferta en la Ejecutiva que se viene. “Le demostramos a Lousteau que no tiene sentido competir”, soltaron. Quienes conocen a Larreta y Lousteau aceptan que hubo un distanciamiento en este último tiempo aunque no ven rota la relación de forma definitiva.

Al radicalismo le quedarán cinco legisladores con mayor presencia de Evolución, el sector que responde al senador nacional cuya banca se vence este año y que también deberá definir si juega en la nacional que se viene. La Coalición Cívica quedará con un solo representante, Facundo del Gaiso, quien próximamente definirá con Carrió qué hacer con esa banca.

Todo dependerá de los próximos pasos de Jorge Macri. En la campaña del PRO había caras largas por el resultado y en la sede de Uspallata cuentan que esta mañana había ataques de nervios y ya se analizaban cambios. También hay mucho enojo con el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí por la estrategia que trazó. La mayor crítica que se escuchó anoche y siguió esta mañana fue la de incentivar las candidaturas del peronista Alejandro Kim y de Ramiro Marra creyendo que así le restaría votos a Leandro Santoro y a Manuel Adorni, respectivamente. En lo que respecta al vocero presidencial, la lectura que se hace es que ocurrió lo contrario, le quitó a Lospennato. "El votante de Milei ya tenía al candidato de Milei. No va a ir a la copia si tiene al original", describieron cera de uno de los campamentos ganadores. Aunque lejos de quedarse en lamentos, en la mesa política del PRO le marcaron a este portal: “Hay que seguir laburando. No nos podemos dar el lujo de tener malestar”.

En una entrevista que brindó este lunes, Larreta se refirió a que "la muy mala elección del PRO" como la definió se explica también por la decisión de no mantener las alianzas con los socios tradicionales sino ir por un acuerdo con La Libertad Avanza. En relación a la falta de entendimiento del PRO con la UCR, Confianza Pública y la Coalición Cívica, analizó en diálogo con Infobae: "Se fueron todos porque no pueden apoyar este gobierno porque lo que cambió es que antes se gobernaba bien y ahora mal".

En el larretismo lo ven al PRO como uno de los dos perdedores de los comicios junto a Leandro Santoro, a quien lo señalan como “conservador” y que su segundo lugar se debió a que “no arriesgó” en la campaña. Respecto a las decisiones que tome el Jefe de Gobierno para dar muestras de haber escuchado las urnas. “Si entendieron el mensaje, debieran tomar decisiones en el Gabinete y que intervenga Mauricio”, soltaron y proyectaron que difícilmente mejore la gestión ya que no hay obras en ejecución. “En dos años no las hacés”, advirtieron.

Por qué festeja Larreta

Pese a quedar afuera del podio, en el equipo de campaña de Larreta lo toman como uno de los dos triunfadores de la noche detrás de Manuel Adorni. La razón de la satisfacción radica en que se trató de una campaña austera, lejos de los tiempos de billetera abultada cuando estaba al frente de la Ciudad, y la expectativa con el resultado. En la mesa de estrategia se mofan: “Con nada y caminando solos en la calle nos podemos sentar a discutir con más legisladores de los que pensamos”.

Esperaban conseguir dos lugares y en el ideal estaba que ingresen tres candidatos y para eso esperaban tocar los 10 puntos. Fueron 8 puntos, pero la baja participación y que el resto no llegó al 3% necesario le jugó a favor. En más, ozan augurar que si se trataba de una elección ejecutiva el resultado hubiese sido mejor.

Para adelante, Larreta se concentrará en la Ciudad y se descarta que juegue en el plano nacional aunque sí miran el andar económico. El ex alcalde porteño cree que si a Milei le va bien en ese plano, especialmente con una inflación a la baja, La Libertad Avanza pondrá al próximo Jefe de Gobierno. En contraposición, si flaquea y se derrumba el plan económico de Caputo hay margen para un triunfo del centro que se pare como alternativa desde una coalición.