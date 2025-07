Karina Milei rompió con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), para las elecciones próximas del 31 de agosto y La Libertad Avanza se encamina finalmente a ir solo y con un candidato propio. Todo, a una semana de los comicios clave que se darán en la provincia de Buenos Aires. El karinismo no explorará la opción que usó en Chaco, donde los libertarios fueron en alianza con otro mandatario radical, Leandro Zdero. Allí en mayo se armó el frente Chaco Puede junto a La Libertad Avanza en una boleta violeta que salió triunfadora.

El elegido de Karina Milei para ir por la gobernación correntina será el diputado Lisandro Almirón, que finalmente le ganó la pulseada al peronista libertario y socio de Edgardo Kueider, Carlos "Camau" Espínola, de aceitada relación con el asesor Santiago Caputo.

El gobernador Gustavo Valdés junto al senador Carlos "Camau" Espínola

"Hoy nos conviene más ir con Lisandro. Porque para nosotros es lo mismo y encima Valdés no cede nada, con lo que nos da no nos sirve. O sea ganamos lo mismo ir con él o sin él. Y encima presenta al hermano que mucho no nos cierra", respondieron a El Destape de manera contundente una fuente inobjetable del karinismo. El candidato de ese sector de la UCR será Juan Pablo Valdés, que busca suceder a su hermano en la gobernación.

En Casa Rosada creen que podría haber balotaje. Es que según la constitución correntina el ganador de la elección debe alcanzar el 45% de los votos afirmativos emitidos o llegar al 40% con una diferencia mayor al 10% del segundo. "Si hay desempate, los Valdés pierden contra todos", especulan en el entorno de Karina, que salió a desmentir una información sobre la baja de Almirón para estas elecciones. En el riñón de la hermanísima creen que hay operaciones cruzadas pero desligaron a Caputo. "A Santiago ni le interesa esta elección, Corrientes es un punto en el mapa para él", dijo una fuente del campamento de la Secretaría General de Presidencia.

Alrededor de Valdés fueron coincidentes con la versión del karinismo: se rompió todo. Según relataron a la agencia Noticias Argentinas, los libertarios pedían dejar afuera del acuerdo a algunos espacios, como el PRO (así lo hicieron en Chaco), y Valdés se inclinaba por una alianza amplia. ¿Habrá tenido influencia Mauricio Macri en la decisión del gobernador radical, con quien mantiene una buena relación? Hace días ambos compartieron un acto en esa provincia.

“Los proyectos para el futuro de Corrientes no son compatibles. Valdés busca un proyecto de mayor desarrollo de la provincia que incluya a todos los correntinos, es decir, una provincia más productiva”, lanzaron fuerte desde ese sector de la provincia contra la Rosada, según recopiló NA.

El final de la novela fue anoche cuando salió un comunicado de LLA Corrientes. "Hemos resistido operaciones hasta el último día de cierre de alianzas y oficializamos nuestro deseo de competir por una provincia que siga el mismo sendero que Argentina empezó a recorrer el 10 de diciembre de 2023. La Libertad Avanza ahora es la Lista 196 en Corrientes", expresó un comunicado local violeta que le puso fin a las especulaciones entre libertarios y radicales correntinos.

Esta elección será clave porque siete días después el Gobierno se juega octubre en la Provincia de Buenos Aires. Es que el 7 de septiembre en PBA habrá elecciones provinciales y será la antesala de la batalla más grande en las legislativas para elegir diputados nacionales.

El próximo gobernador de Corrientes saldrá del hermano de Valdés, Almirón u otros dos nombres que pueden llegar a la primera magistratura. Uno es el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, que es el candidato del PJ y compartió un acto con Cristina Kirchner antes de la ratificación de su condena. Y otro que juega es el histórico Ricardo Colombi. Lo hará a través de un delegado. Suena Pedro Cassani por el colombismo. Pero hay negociaciones abiertas entre el exgobernador para armar alianzas con alguno de los otros tres espacios.