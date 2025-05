Jaime Durán Barba destruyó a Mauricio Macri: "No tiene lugar en el nuevo mapa político"

El ex asesor del PRO y consultor político, Jaime Durán Barba, cruzó al ex mandatario, Mauricio Macri, tras las elecciones en CABA en las que el partido amarillo quedó en tercer lugar y perdió poder político en el territorio que gobierna hace más de dos décadas. Durán Barba apuntó directamente contra Macri y lo responsabilizó de la derrota y afirmó que “ha conseguido quedarse solo”.

En este marco, para el consultor político al líder del PRO “ya no le necesitan. Manejó mal la política. Se equivocó totalmente desde su propia derrota”, disparó. “Macri no tiene lugar en el nuevo mapa político. LLA no lo necesita, y su aislamiento responde a una serie de errores que lo dejaron fuera del eje de poder. La política argentina entró en una nueva fase, y quienes no supieron leerla quedaron, como dijo el consultor, “solos y sin color”, apuntó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Consiguió quedarse solo”, sentenció Durán Barba en diálogo con Perfil donde enfatizó que hasta “la gente que trabajaba con él, la más fanática, ya se fue con los libertarios. Y la que no estaba de acuerdo con ideas más fanáticas de derecha, ya se fueron a otro lado”, aseguró. "Si las ideas de La Libertad Avanza son las correctas, que Macri se afilie al partido y se deje de jorobar", lanzó.

Manuel Adorni celebra el triunfo de LLA en las elecciones legislativas 2025 en CABA. El partido de Javier Milei le sacó casi 15 puntos al PRO de Mauricio Macri.

Elecciones CABA 2025: así quedó la Legislatura porteña tras la votación

Manuel Adorni de La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones legislativas porteñas y Leandro Santoro de Ahora Buenos Aires quedó segundo. Mientras el gobierno de Javier Milei festeja con euforia, Santoro recordó que mantienen la primera minoría en la Legislatura. Porque pese a que se nacionalizó el comicio, lo único que se votó fue la renovación del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. En el nuevo pleno, el partido de Javier Milei fue uno de los que más bancas obtuvo, pero que no tuvo una gran ganancia debido a lo que arriesgaba. El PRO, que en términos absolutos hizo una mala elección, en términos de escaños terminó ganando debido a la dispersión de sus ex aliados.

La fuerza que puso más legisladores en juego fue Unión por la Patria (UP) con 8 lugares y, luego, LLA, con 7. Después, le seguía Juntos por el Cambio con 6, pero con la ruptura con Horacio Rodríguez Larreta y la Coalición Cívica, cada uno se jugaba 2 bancas; y la UCR renovaba tres legisladores. La izquierda del FIT puso en juego otros dos escaños sobre tres que tenía, mientras que el resto de los bloques tenían monobloques que arriesgaban y, además, algunas representaciones que se podían quedar si lugar. Más allá de esta situación, con los resultados de este domingo 18 de mayo, lo más importante pasa por cómo quedó la Legislatura en la Ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza ganó 11 bancas en la Legislatura porteña, Unión por la Patria -con la presencia de Leandro Santoro y el nuevo espacio Es ahora Buenos Aires- ganó 10, el PRO ahora sin Larreta y Bullrich sumó 5, Volvemos Buenos Aires con Horacio Larreta como principal candidato se anotó 3, mientras que el FIT ganó 1.