La consultora Nueva Comunicación (NC) realizó la última encuesta de cara a las elecciones 2025 con resultados contundentes. Sobre 2975 casos en provincia de Buenos Aires entre los días 24 al 29 de agosto, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,8%, la encuestadora muestra los porcentuales de votación de cada fuerza con proyección de indecisos. El resultado hace sonreír a Fuerza Patria y muestra un desplome total de la figura del Presidente, Javier Milei y su fuerza política, La Libertad Avanza.

Quién gana hoy en Buenos Aires, según la última encuesta

Con proyección de indecisos, se muestra un voto “consolidado” en provincia de Buenos aires. De esta manera se muestra que un 42,6% opta por Fuerza Patria, un 33,8% a La Libertad Avanza, un 5,4% al Frente de Izquierda y en cuarto lugar queda Somos Buenos Aires con un 3,5%. Se trata del sondeo que da la mayor diferencia a favor del peronismo y que hunde a Milei tras la difusión de los audios del caso Spagnuolo.

Encuestadora NC

Qué dicen el resto de las encuestas

Los cierres de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires mostraron la unidad en el peronismo que, según las principales encuestas, pelea contra la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que sellaron un acuerdo para los comicios bonaerenses y los nacionales en la Provincia. Oficialismo y oposición afinan sus estrategias para definir quién gana hoy en PBA.

Un sondeo de la consultora Sentimientos Públicos midió la intención de voto en los 24 municipios de la Primera Sección y allí registró un triunfo de Diego Valenzuela, de LLA, por 6 puntos de diferencia por sobre Gabriel Katopodis de Fuerza Patria. El libertario tiene 28%, contra 22% de Katopodis y 7% del actual intendente de Tigre, Julio Zamora, de Somos. Si bien es una buena noticia para Milei, el resultado estaría por debajo de lo que puede sacar el peronismo en la Tercera, que podría ser el bastión para apuntalar un eventual triunfo de Fuerza Patria.

Por otra parte, la consultora brasileña Atlas Intel midió distintos aspectos de la opinión pública en Argentina y en ella puso la lupa en la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre, con el detalle del rendimiento en cada región del país. En la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria se impone tanto en el Gran Buenos Aires como en el Interior de la provincia. En el Conurbano, el peronismo cosecha 43,4% y la suma de LLA y el PRO 42,4%. En el Interior, Fuerza Patria llega al 44,7% contra el 40,3% de la suma de fuerzas de derecha o centro derecha.