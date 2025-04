Elecciones en CABA: el PRO acusa a Larreta de "tira piedras" y esperan un debate previsible

En el PRO saben que atraviesan el momento más crítico en más de 17 años de gestión porque por primera vez hay riesgo de que pierdan una elección. A pesar de ello, en la mesa de campaña del partido que preside Mauricio Macri se muestran confiados de cara a al debate que enfrentará a la oficialista Silvia Lospennato con 16 candiatos a legisladores para la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se destacan varios ex socios y hasta Horacio Rodríguez Larreta, para quien militó en la última elección presidencial.

La diputada nacional, anticipan desde su entorno, "está súper preparada" para las más de dos horas y media que durará el debate en el que no se esperan cruces imprevistos o grandes sorpresas ya que cada uno sabe de quiénes recibirá preguntas y a quiénes se las realizará. Por la experiencia legislativa que tiene Lospennato, en el equipo de campaña destacan su contundencia y solidez en las respuestas y que adquirió en las últimas semanas "mucho detalle de gestión" para confrontar a la oposición.

El mayor peligro del PRO es La Libertad Avanza ya que le disputa el "voto duro" que en la última presidencial apoyó a Javier Milei y que, posiblemente, en gran número respalde a Manuel Adorni. De todos modos, en la sede partdiaria de Balcarce 412 ven que el portavoz no capitaliza toda la adhesión que hay hacia el Presidente. "Milei le da un valor agregado. Si lo ponés a Adorni solo, no suma nada", advirtieron según lo que les arrojaron los últimos sondeos.

Por eso, la necesidad de La Libertad Avanza de pegar lo más posible a Adorni con la imagen de Milei. Así se los pudo ver a ambos en la entrevista a la que Milei llegó de sorprensa en A24 para saludar al economista español Jesús Huerta de Soto. Y ocurrirá con mayor frecuencia en los próximos días con la proximidad de la elección del 18 de mayo. Hasta habrá recorridas a las que se sumará el Presidente, algo que estaba previsto la semana pasada y que fue suspendida por la muerte del papa Francisco.

Y si de capitalizar imagen se trata, en el PRO confían que todavía hay margen para que Lospennato pueda sacar beneficio de mostrarse junto a Mauricio Macri, Jorge Macri y María Eugenia Vidal; tres de las caras más reconocidas y valoradas en el ámbito porteño para el votante amarillo. Con la idea de "volver a las fuentes" y resaltar "el equipo" además del amarillo que prevalece en todos los anuncios de campaña, hasta apareció Gabriela Michetti. La ex vicepresidenta, que tras años de estar en silencio se sumó a la campaña, entre las distintas declaraciones que dejó una de las que más destacó fue contra Larreta. "Confunde a la gente", cuestionó a quien fuera su rival el la interna por la jefatura de la Ciudad en 2015.

Macri también le dedicó duras palabras. Advirtió en La Nación + que "no pertenece ni representa al PRO". El temor que hay en el búnker amarillo es que lo que se considera como "voto blando", el electorado que no está politizado, se confunda y elija la opción de Larreta entendiendo que es parte del PRO. En sí, es lo que el propio ex candidato presidencial quiere ya que en sus distintas recorridas y mensajes busca contrastar su gestión con la actual. Ahora, tras la campaña del "olor a pis", salió a cuestionar la inseguridad en la Ciudad.

El enojo con Lareta en el PRO es visible ya que no solo lo cuestionan en público sino que en privado lo acusan de estar "desdibujado". Un ex funcionario de su gestión y que actualmente trabaja en el quipo de Jorge Macri lo describe así: "Es confuso porque hasta hace meses era parte del PRO y ahora tira piedras desde la vereda de en frente".

Y afirman que la falta de diálogo o de acuerdo se debe a que es el propio Larreta el que decidió que así fuera. Según supo El Destape, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal, su amiga personal, intentaron evitar la ruptura. "Le pidieron que mirara para adelante y que la verdadera pelea era la nacional de octubre", contó un dirigente que conoce a los protagonistas en cuestión al referirse a que la propuesta era que "juegue" con algún candidato propuesto para la de legisladores y que él se presente para las listas de diputados o senadores. Pese a las rispideces, en Balcarce no ven que les dispute tanto el voto ya que ven que su campaña apunta a la pescera de la oposición. "Busca el voto progre", apuntaron.

En el debate hubiese sido un condimente especial ver algún cruce entre Larreta y Lospennato, pero no ocurrirá. El primero le preguntará a María Eva Koutsovitis (Confluencia), "Lula" Levy (Evolución) y Marcelo Pretta (Movimiento Plural); y recibirá preguntas de Federico Winokur (Izquierda en la Ciudad), María Eva Koutsovitis (Confluencia) y Vanina Biasi (FIT). Mientras que la segunda interpelará a Ricardo Caruso Lombardi (MID), Mila Zurbriggen Schaller (El Movimiento) y Juan Manuel Abal Medina (Seamos Libres); y le contestará a Marcelo Peretta (Movimiento Plural), Manuel Adorni (La Libertad Avanza) y Ramiro Marra (Ucedé).

Cada candidato tendrá dos minutos para responder cada pregunta, que llegará luego de un bloque temático titulado “Propuesta Legislativa”, en el que cada candidato tendrá 2 minutos para presentar una propuesta concreta. El hecho de saber de antemano quién preguntará le permite a cada equipo de campaña preveer por dónde irá el ataque.

Una de las posibles críticas a Lospennato posiblemente venga por el hecho de que aún es diputada por la provincia de Buenos Aires y no renunció a su cargo. Su contraofensiva será afirmar que es "porteña de nacimiento" y que se crió hasta se casó en la Ciudad. "Toda su vida transcurrió en la Ciudad. Es una boludes que la corran con eso", se quejan en el comando de campaña y ante el hecho que permanezca como diputada afirman que lo hace para respetar el mandato que asumió y anticipan que cuando finalice el mismo asumirá como legisladora.

De cara a las dos semanas y media que quedan hasta el cierre de campaña, en Balcarce aseguran que profundizarán los encuentros con vecinos cara a cara en los que, a diferencia de otras campaña en las que los contactos se limitaban a anotar problemas en una planilla y direccionar el reclamo según el área que corresponda. Por eso esta campaña diseñada por el catalán Antoni Gutiérrez Rubí la tildan de "disruptiva", Y en esos encuentros incrementará su presnecia Mauricio Macri, quien tiene fuerte imagen entre el votante porteño al asociarlo más a su gestión como Jefe de Gobierno que como Presidente. Los sondeos del PRO lo arrojan un escalón debajo de Fernán Quirós, el único dirigente con imagen positiva.