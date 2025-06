Apenas anunciada la candidatura de Cristina Kirchner a la tercera sección de Buenos Aires para las elecciones provinciales de septiembre, los jóvenes del círculo de Santiago Caputo salieron en masa en su territorio, las redes sociales, a pedir pista. ¿El perfil que reclaman para enfrentar a la ex presidenta? Joven, hombre, tuitero, nacido durante el kirchnerismo y que banque "a muerte" a Javier Milei. ¿El elegido? Daniel Parisini. Sí, el Gordo Dan.

"A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable. La elección más fácil de la Historia. La libertad avanza. Me preparé toda la vida para ganarle a CFK en la Tercera Sección electoral con un intelectual de Miller", tuiteó anoche la nueva cuenta de Santiago Caputo, llamada Milei Libertador.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La mano derecha de Caputo en la Casa Rosada, Macarena Alifraco, también salió con un mensaje en esa línea: "Ni las condenas judiciales le duelen tanto al kirchnerismo como haber perdido el apoyo de los pibes. Con eso hay que ganarle a CFK: con un twittero anticasta, criado durante su gobierno, que se metió en política por y para Javier Milei".

Ahora, Caputo intenta convencer, como lo viene haciendo hace meses, al Gordo Dan para ser candidato en lo que consideran "la batalla de todos los tiempos". Algunos en Balcarce 50 lo comparan con una película: "Va a ser Avengers Endgame", en referencia al film de superhéroes.

Pero Caputo y Las Fuerzas del Cielo tienen un problema: el Gordo Dan no quiere ser candidato en esta oportunidad histórica porque no quiere perder. En Rosada creen que va a ganar CFK. El peronismo históricamente ganó en esa sección. Incluso en años donde perdió en toda la provincia, la tercera se pintó de azul color PJ. "Poner a Dan y que pierda sería poner a alguien fuerte, pesado, de nombre y es complicado", analizó una persona del entorno del influencer libertario ante El Destape.

Igualmente, entre los jóvenes libertarios creen que será todo ganancia presentar a un joven contra Cristina Kirchner. "Con sacar 30 puntos estamos bien. Nos instalamos y mostramos quiénes somos y que somos distintos en esa zona de la Provincia", argumentó ante El Destape una persona de Las Fuerzas del Cielo.

Si bien reconocen en el Gobierno que "falta un montón", agregan: "Nosotros tenemos que definir otras cosas en las listas y en los acuerdos". Ya hay nombres que giran por si Dan finalmente no quiere ser candidato. Del lado de Caputo entonces surgen tres nombres para confrontar con la ex presidenta en septiembre: el primero es el del Secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien no tiene un buen pasar actual en la Cancillería que conduce Gerardo Werthein. El funcionario quiere y está dispuesto a ser candidato.

El segundo nombre es del jefe de bloque de LLA en la cámara de diputados bonaerense: Agustín Romo. Enfrentado a Sebastián Pareja y de muy buena relación con todo el Triángulo de Hierro, Romo debería dejar su banca en la legislatura provincial y salir a buscar jóvenes y hacerse fuerte en redes para ir contra CFK. Puede ser una buena opción y también está dispuesto. El tercero es de más bajo perfil pero que está ganando protagonismo en el último tiempo: el joven Lucas Luna, conocido en las redes como "Sagaz".

Fuera del círculo Fuerzas del Cielo, la agrupación que lideran los pibes de Caputo, surgen otros nombres, como la ex camporista ex massista, ex albertista Leila Gianni, impulsada por Pareja, el armador de Karina Milei en PBA. Y hasta se nombró la posibilidad de que el hermano de Manuel Adorni, Francisco, no sea finalmente candidato en la octava y vaya con su apellido a competir contra CFK. Posibilidad lejana, por ahora.