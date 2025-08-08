Elecciones 2025 en CABA: una por una, todas las alianzas que se presentan

Qué alianzas electorales se presentan en la Ciudad de Buenos Aires.

En un año de grandes definiciones por la renovación de bancas a nivel distrital y a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires se definieron cuáles serán las alianzas que competirán en las elecciones nacional en CABA para el próximo 26 de octubre. Se trata de la votación que permitirá renovar el cuerpo legislativo del Congreso, donde se elegirán 127 diputados y 24 senadores. En el caso de CABA, sus comicios a nivel local se desdoblaron y fueron realizados el 18 de mayo, donde resultó ganador Manuel Adorni de La Libertad Avanza.

Con vistas a la próxima elección, la Ciudad de Buenos Aires no escapa a la lógica que se presenta en la mayor parte del país, donde se concentran dos grandes polos representados por La Libertad Avanza y el PRO y el peronismo bajo Fuerza Patria. El pasado 7 de agosto la propia Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, confirmó la alianza con el partido presidido por Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué alianzas se presentan para competir en las elecciones 2025 en CABA

Karina Milei anunció alianza con Mauricio Macri y el PRO en CABA.

"Alianza La Libertad Avanza" : Se presenta La Libertad Avanza con el PRO para competir unidos tras el acuerdo entre Karina Milei y Mauricio Macri . De esta manera, LLA absorbió el nombre del partido que gobierna desde hace más de 20 años la Ciudad de Buenos Aires.

: Se presenta La Libertad Avanza con el PRO para competir unidos tras el . De esta manera, LLA absorbió el nombre del partido que gobierna desde hace más de 20 años la Ciudad de Buenos Aires. "Fuerza Patria": En el peronismo habrá unidad para hacerle frente al oficialismo. Tendrá la incorporación de Juan Manuel Abal Medina, que en mayo pasado compitió encabezó la lista Un Grito de Corazón, y también de Guillermo Moreno, con Principios y Valores. De esta manera, estarán integrados el Partido Justicialista , Partido de la Victoria , Principios y Valores , Frente Renovador , Seamos Libres , Partido Solidario , Kolina , Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad y Partido del Trabajo y del Pueblo , entre otros.

En el para hacerle frente al oficialismo. Tendrá la incorporación de Juan Manuel Abal Medina, que en mayo pasado compitió encabezó la lista Un Grito de Corazón, y también de Guillermo Moreno, con Principios y Valores. De esta manera, estarán integrados el , , , , , , , y , entre otros. "Potencia CABA" : estará encabezado por Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, con UNIR, de Alberto Assef, y el histórico Partido Demócrata, que preside Bernarda Fait. No se conoce el candidato a senador aún. También estará el sello "en las nacionales de octubre con Graciela Ocaña como candidata a senadora y Hernán Reyes a diputado nacional.

: estará encabezado por Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, con UNIR, de Alberto Assef, y el histórico Partido Demócrata, que preside Bernarda Fait. No se conoce el candidato a senador aún. También estará el sello "en las nacionales de octubre con como candidata a senadora y a diputado nacional. "Ciudadanos Unidos" : la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el sello de la nueva alianza que aparece como una opción de centro y si bien resta la confirmación oficial puede llevar a Facundo Manes y a Martín Lousteau como candidatos a senador y diputado respectivamente.

: la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el sello de la nueva alianza que aparece como una opción de centro y si bien resta la confirmación oficial puede llevar a Facundo Manes y a Martín Lousteau como candidatos a senador y diputado respectivamente. "Hagamos Futuro" : lo integran la Coalición Cívica ARI; Confianza Pública; Partido Federal; MID; Partido Demócrata Cristiano; Partido de las Ciudades; y Transformación .

: lo integran la . "El Frente de Izquierda (FIT)": la alianza está integrada por el Partido de los Trabajadores del Socialismo (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Qué cargos están en juego en las elecciones 2025 de CABA

De la elección 2021, hay 13 cargos de diputados que están en juego: