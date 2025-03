La escalada de la pelea entre el PRO y La Libertad Avanza crece día a día mientras ninguno de los dos define los candidatos que encabezarán las listas para legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. Karina Milei es la única que tiene la lapicera en el Gobierno y quiere vencer a Mauricio Macri en la casa matriz del PRO para imponer las condiciones a su socio político. La hermana del Presidente quiere “incondicionales” y “presentables” como candidatos. Patricia Bullrich, figura fuerte en territorio porteño que acepta las reglas de “El Jefe”, no jugará el 18 de mayo aunque tiene la promesa de que habrá dos lugares para dirigentes de ella.

Javier Milei es el Presidente pero no le interesa la rosca política ni el diseño del armado del partido nacional y mucho menos los nombres que competirán en las legislativas. “Eso hay que preguntarlo en la oficina de al lado”, le dijo a Luis Majul cuando en El Observador le preguntó sobre si Manuel Adorni será o no candidato. El vocero es el nombre que más se menciona para ir a la Legislatura, aunque él se niega. Como contó El Destape, desde su entorno aseguran que "no quiere jugar a perder" y que no quiere jugar ahora porque prevé que todavía habrá un efecto de la volatilidad financiera.

Por “perder” se entiende que tanto en Uspallata 3150 como en Balcarce 50 ven con chances a Leandro Santoro de quedarse con el primer lugar, pero lo que más le importa a macristas como libertarios/bullrichistas es quién queda segundo, algo que para ellos es quedar virtualmente primero porque definen así quién gana la contienda abierta.

De suceder que el espacio “Es Ahora Buenos Aires” gane la elección, en LLA sugieren que el peronismo no debe ilusionarse ya que “puede ser que salgan primeros, pero eso no significa que ganen” en referencia a que la elección a la que apuntan es la de 2027. “Los porteños odian a los peronistas”, lanzaron.

Por eso, Karina Milei quiere empezar a fortalecer su bloque, que con la incorporación de los bullrichistas en el verano está conformado por ocho bancas. Pone mucho en juego en mayo ya que seis vencerán y dos de ellas corresponden a Bullrich: Juan Pablo Arenaza y María Luisa González Estevarena. El primero, mano derecha y armador de Bullrich, es el único que puede ir por otro mandato y el que estará en un lugar “entrable” en la lista. El otro lugar quedará en una “zona gris”.

El objetivo de Karina Milei es cosechar entre ocho y nueve legisladores, por lo que en el mejor de los casos según ese pronóstico estará incorporando tres más. Para conseguir ese número la marca jugará su papel, pero también será importante que haya un nombre taquillero además de las propuestas. Esto no está definido, pero sí hay condiciones que la Secretaria General de Presidencia quiere que se cumplan.

Para que no suceda el bochornoso episodio que se vivió en la Cámara de Diputados entre Lisandro Almirón y Oscar Zago ni rupturas del propio bloque, Karina Milei quiere leales, convencidos del proyecto de país que impulsan y que no protagonicen papelones. “No quiero mamarrachos ni que nos traicionen al día siguiente”, ordenó de acuerdo a lo que reconstruyó El Destape de fuentes al tanto del armado de campaña.

La elección con la que se mide es la del 2021, en la que Ramiro Marra mostró las credenciales de la línea fundadora de La Libertad Avanza y consiguió un 16,5%. Todavía no se sabe si el legislador buscará renovar la banca. Peleado con Karina, evalúa competir por Integrar, el partido que hasta ahora lleva a Mauricio D’Alessandro como candidato. Quienes lo conocen a Marra aseguran que “está dudando” en presentarse o no y que está muy afectado por haber sido corrido de la presidencia del bloque y del armado libertario. Si compite, encabeza y D’Alessandro pasa al tercer lugar.

Bullrich está completamente alineada como también su tropa. Tanto es así que se les escucha decir a quienes rodean a la ex candidata a Presidenta que se sienten “como en casa” en las reuniones de campaña de LLA porque allí también hay ex integrantes de equipos de comunicación y ex funcionarios de Rodríguez Larreta. Tal es el caso de Victoria Hassan y Nicolas Pakgojz. La primera estaba en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y hoy es asesora de Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura y la referencia de Karina Milei en la Ciudad. El otro se desempeñó en Desarrollo Humano y hoy es presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El hecho de que a Bullrich no le puedan garantizar que sus dos legisladores tengan en las listas un lugar asegurado para quedarse con las bancas no desespera a la ministra. “La lista es la que definirá Karina y no habrá lugar para quejas”, aclaran a este medio desde la bancada libertaria. Ni siquiera hay mesa de discusión.

“Patricia es un animal político y cuando reconoce al líder, el líder es el líder”, confían cerca de la ministra y deslizan el enojo con los “pícaros” que buscan instalarla como candidata para legisladora porque quieren su cartera. Los dos nombres que suenan son dos que se pasaron del PRO a La Libertad Avanza después de ella. Uno es el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el otro es el número dos de la AFI, Diego Kravetz.

Para mostrarse alineada, esta mañana Bullrich caminó por el barrio de Recoleta junto a Ramírez, Arenaza y otros legisladores. Allí se mostró “a disposición”, instó a seguir “los cambios que se están haciendo a nivel nacional” y chicaneó a Jorge Macri: “La motosierra está desafilada en la Ciudad”. Un dato de color: de forma involuntaria expuso el estado de las veredas ya que al caminar casi se tropieza por una baldosa floja.

La que salió al cruce de las críticas libertarias fue María Eugenia Vidal, la jefa de campaña de un PRO. En diálogo con Radio Mitre, afirmó: “La Libertad Avanza confundió su enemigo en CABA, no es el PRO, sino el kirchnerismo”. La diputada es la principal apuntada, pero ella se niega y prefiere la disputa de octubre. Le recordó a Bullrich que “decidió irse del PRO” y que “tomó un cargo del gobierno nacional sin consultarlo con el partido”.

Otro que levantó el perfil estos días fue Fernán Quirós, quien salió a cuestionar a su anterior jefe por el tono de la estrategia que usó. “Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien”, lanzó. El PRO está en una encrucijada y Mauricio Macri plebiscitará su historia.